Le club saoudien d'Al-Hilal cible le recrutement de l'international colombien Luis Diaz, en provenance du Bayern Munich, qu'il a placé comme priorité absolue pour renforcer sa ligne d'attaque.

Selon le journal français « L'Équipe », Al-Hilal prépare une offre initiale d'au moins 70 millions d'euros pour tenter de convaincre la direction du Bayern Munich de négocier son départ, dans un contexte de retour en force du marché saoudien qui vient animer la scène européenne en visant des noms de premier plan.

Al-Hilal ne souhaite pas perdre de temps durant le mercato en cours ; après avoir bouclé la signature de Crysencio Summerville, l'équipe dirigée par Simone Inzaghi aspire à réaliser un autre coup retentissant sur le marché des transferts en recrutant un joueur de très haut niveau mondial.

Al-Hilal avait exploré la possibilité de recruter le Français Ousmane Dembélé avant de se tourner vers Luis Diaz, mais le journaliste Sacha Tavolieri a indiqué que l'ailier du Paris Saint-Germain n'envisage pas de quitter le club parisien cet été, sa priorité étant de rester à Paris, où il mène des négociations pour prolonger son contrat, ce qui a conduit le club saoudien à concentrer entièrement ses efforts sur l'international colombien.

Cette opération semble toutefois loin d'être aisée ; le journal français a rapporté que le Bayern Munich considère le Colombien comme un pilier important de son projet et n'envisage pas actuellement de lui ouvrir la porte d'un départ.

L'ailier colombien était arrivé l'été dernier en provenance de Liverpool, et la direction sportive du club bavarois fait toujours pleinement confiance à ses performances, ce qui signifie que toute négociation nécessiterait des montants bien supérieurs au chiffre initial de 70 millions d'euros.

La stratégie d'Al-Hilal repose sur l'exploitation de son immense puissance financière pour faire évoluer la position du club et du joueur ; lors des dernières périodes de transferts, le club saoudien a montré sa disposition à injecter d'énormes investissements pour recruter des joueurs de premier plan et proposer des salaires que la plupart des clubs européens peinent à offrir. Cette capacité financière constitue l'arme principale grâce à laquelle Al-Hilal espère convaincre le Bayern Munich et Luis Diaz de conclure l'affaire.