L'Italien Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Tottenham, a critiqué la manière dont ses joueurs ont géré le premier et le deuxième but d'Aston Villa, appelant les cadres de l'équipe à assumer leurs responsabilités et à guider leurs coéquipiers, après la défaite 3-2 lors de la cinquième journée de Premier League anglaise.

Aston Villa a inscrit ses buts par l'intermédiaire de Yohan Manzambi, Nicolas Jackson et Emi Buendia, tandis que Tottenham a tenté de revenir en seconde période et a marqué ses premier et deuxième buts de la saison en championnat, sans toutefois parvenir à égaliser.

De Zerbi a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match : « Dans les moments où nous devons défendre, nous devons défendre avec cohésion et resserrement entre les lignes. Et les cadres doivent exercer leur rôle de leaders et guider l'équipe. »

L'entraîneur italien a estimé que le premier but était le résultat d'un mauvais placement injustifiable, après que Micky van de Ven a dû quitter le terrain pour recevoir des soins à la suite d'une blessure au visage, laissant Tottenham disputer ces instants à seulement 10 joueurs, avant qu'Aston Villa n'exploite l'espace et ne marque.

De Zerbi a ajouté que le deuxième but était plus difficile à expliquer, son équipe l'ayant encaissé après un dégagement, soulignant que Tottenham devait conserver son équilibre et ne pas le perdre dès qu'il se retrouvait mené au score.

Tottenham a encaissé un troisième but en seconde période, après l'annulation d'un but de Mohammed Kudus pour hors-jeu, alors que l'équipe avait dominé le début de la rencontre et gâché plusieurs occasions de marquer.

Avec cette défaite, Tottenham a réalisé son pire début en Premier League après 5 matchs, n'ayant récolté que deux points et affichant une différence de buts de -6, faisant pire que son début lors de la saison 2008-2009 durant laquelle il avait accumulé deux points avec une différence de buts de -3.

De Zerbi a assuré endosser la responsabilité de la défaite, mais il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de mieux gérer les moments qui exigent de défendre, déclarant : « C'est ma responsabilité... J'assume ma responsabilité. »

Tottenham sera absent des compétitions nationales pendant 3 semaines en raison de la trêve internationale, avant de se rendre à Manchester United au stade d'Old Trafford le 10 octobre, à la recherche de sa première victoire en championnat cette saison.