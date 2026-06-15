La surprenante performance du Cap-Vert a jeté le doute sur les ambitions de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026. Malgré son statut de favori, le groupe de Luis de la Fuente n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge (0-0) lundi soir, lors de son entrée en lice face à une défense africaine bien organisée.

Malgré les grandes attentes qui pesaient sur la Roja, considérée comme l’un des principaux favoris au titre, les hommes de Luis de la Fuente n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets face à une défense cap-verdienne bien organisée et combative. Ce résultat est perçu comme l’un des plus grands chocs de cette première journée de compétition.

Selon les statistiques de Stats Foot, la Roja reste ainsi sans victoire depuis trois matches face à des sélections africaines en Coupe du monde : après un 2-2 contre le Maroc le 25 juin 2018, puis un 0-0 (défaite 0-3 aux tirs au but) contre le Maroc le 6 décembre 2022, puis le nul 0-0 face au Cap-Vert le 15 juin 2026.

Les coéquipiers de Jordi Alba avaient déjà été tenus en échec à domicile par l’Égypte (0-0) lors d’un match amical fin mars.

Ce départ laborieux met déjà la Roja sous pression dans un groupe où figurent aussi l’Arabie saoudite et l’Uruguay. Il faudra rapidement redresser la barre pour éviter une élimination prématurée.

Les coéquipiers de Jordi Alba affronteront l’Arabie saoudite dimanche, puis concluront la phase de groupes par un choc face à l’Uruguay samedi 27 juin.