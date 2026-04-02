Après le départ pour le Brésil… La date du retour de Rafeina à Barcelone est fixée

Le FC Barcelone a repris l'entraînement ce jeudi, après une journée de repos, avec le retour de ses internationaux, en vue des matchs contre l'Atlético de Madrid en Liga et en Ligue des champions.

Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid à trois reprises en dix jours, à commencer par le match de samedi prochain, comptant pour la 30e journée de la Liga.

Le Brésilien Raphinha n'était pas présent au centre d'entraînement, et l'attaquant, qui s'est blessé lors d'un match avec sa sélection nationale, devrait arriver à Barcelone dans les prochaines heures, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Le journal ajoute que le club s'attend à ce qu'il rejoigne l'équipe pour commencer son programme de rééducation pendant le week-end (samedi ou dimanche).

Rafinha a commencé son programme de rééducation pour se remettre d'une blessure au tendon du genou droit au Brésil, et le FC Barcelone lui a donné l'autorisation de commencer sa rééducation là-bas pour cette blessure qui l'écartera des terrains pendant cinq semaines.

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Le journal a indiqué que l'Allemand Hans-Dieter Flick, l'entraîneur de Barcelone, a pu compter aujourd'hui sur le reste de ses joueurs internationaux (15 joueurs de Barcelone ayant été convoqués par leurs équipes nationales pendant cette période), en vue du match contre l'Atlético de Madrid.

L'entraîneur allemand pourra compter sur le duo Jules Koundé et Alejandro Balde, qui s'entraînent avec l'équipe depuis quelques jours et se sont remis de leurs blessures.

Le joueur international français souffrait d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche depuis le 4 mars, tandis que l'arrière gauche souffrait d'une blessure à la partie inférieure des ischio-jambiers de la jambe gauche, et sa convalescence devait durer un mois.

D'autre part, le Néerlandais Frenkie de Jong continue de s'entraîner en salle et ne sera pas disponible pour le match contre l'Atlético de Madrid, car il se remet d'une blessure contractée fin février dernier. Il ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers aujourd'hui, mais il devrait rejoindre l'équipe demain, mais cela reste incertain et dépendra de son état de santé.