L'Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, a reçu plusieurs signaux qui augmentent ses chances d'apparaître avec le club catalan durant la nouvelle saison.

Cela intervient après le départ de Robert Lewandowski vers le championnat américain et le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, en plus du non-renouvellement du prêt de Marcus Rashford ou de sa transformation en achat définitif.

Le coup de pouce majeur pour Hamza Abdelkarim au Barça réside dans les complications entourant le transfert de Julian Alvarez chez les Blaugrana, d'autant que l'Atlético Madrid refuse de négocier avec le club catalan à propos de ce dossier.

Malgré l'insistance d'Alvarez pour rejoindre le Spotify Camp Nou, la seule volonté du joueur ne semble pas suffisante pour ouvrir la voie à l'opération.

Deco, le directeur sportif du Barça, ne semble pas disposer d'une solution de rechange claire et directe en cas d'échec du dossier Alvarez. Certes, la presse a associé le club catalan à un recrutement de Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, mais ces informations relèvent davantage de la rumeur que d'un véritable projet de transfert, d'autant que le joueur est considéré comme l'un des éléments intouchables au sein du club italien.

Le nom de l'attaquant égyptien émerge au milieu de toutes ces complications comme l'un des bénéficiaires possibles de la crise du Barça au poste de pointe, après que le joueur a rejoint l'équipe première durant la préparation, et Hansi Flick tient toujours à sa présence au sein du groupe à quelques jours de disputer le Trophée Joan Gamper.

La décision de Flick est intervenue après les belles performances de Hamza Abdelkarim lors des matches amicaux, offrant au joueur égyptien une véritable chance de poursuivre le travail avec l'équipe première, alors que le Barça cherche une solution à sa crise d'attaquant de pointe.

Pour Hamza, la crise que traverse le Barça pourrait se transformer en une opportunité exceptionnelle, après qu'il s'est retrouvé dans les plans de l'entraîneur allemand à un moment inattendu. À l'approche du début de la saison, le joueur égyptien pourrait devenir l'un des nouveaux paris de Flick.

Il est bien sûr difficile d'imaginer que Hamza Abdelkarim entame la saison en tant qu'attaquant principal du Barça, compte tenu de l'ampleur de la responsabilité qu'exige ce poste au sein d'une équipe qui joue tous les titres, mais la possibilité de le voir apparaître comme une option sur le banc semble bel et bien envisageable.

Flick pourrait faire appel à Hamza dans les matches compliqués où le Barça a besoin d'un attaquant de pointe capable de gérer les ballons aériens et de tirer profit des centres, un point qui pourrait conférer au joueur égyptien un avantage particulier en l'absence, au sein de l'effectif de Flick, d'un autre joueur doté de capacités similaires dans ce domaine.

C'est ainsi que l'absence de solution toute prête sur le marché des transferts pourrait se transformer, d'une crise pour le Barça, en une opportunité pour Hamza Abdelkarim.