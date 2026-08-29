Les Italiens Carlo Ancelotti et Roberto Mancini, anciens vainqueurs de la Premier League anglaise avec Chelsea et Manchester City, sont retournés en Angleterre pour suivre le match entre Tottenham et Newcastle, samedi soir, et observer plusieurs joueurs des sélections italienne et brésilienne. Mais l'absence de la plupart des noms qu'ils espéraient voir a transformé le déplacement en une expérience décevante, en particulier pour Ancelotti.

Mancini suivait Sandro Tonali, titulaire avec Newcastle, tandis que Destiny Udogie est entré en cours de jeu avec Tottenham, au moment où tous les joueurs brésiliens qu'il était prévu d'observer étaient absents, à commencer par Richarlison, Savio et Souza, aux côtés de Joelinton de Newcastle.

Mais les blessures et la situation des joueurs ont privé Ancelotti de l'occasion de les évaluer de près.

Savio était absent en raison d'une blessure, malgré son but inscrit lors de ses débuts avec Tottenham face à Charlton, après son transfert de Manchester City pour 85 millions de livres sterling, tandis que Joelinton était absent pour la même raison.

Quant à Richarlison, il n'a pas joué alors que les spéculations se poursuivent sur son avenir au sein du club londonien, tandis que Souza est resté en dehors des plans de l'équipe, derrière Robertson et Udogie dans la hiérarchie des choix.

De son côté, Ancelotti avait fourni de gros efforts pour assister au match, après avoir passé le vendredi soir en France pour suivre son fils David, entraîneur de Lille, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, avant de se rendre à Londres pour assister au match entre Tottenham et Newcastle.

La soirée d'Ancelotti en France n'a pas été idéale, puisque Lille menait de deux buts jusqu'au temps additionnel, avant que Vitinha ne réduise l'écart à la 91e minute, puis que Marquinhos n'égalise à la 95e minute, faisant perdre à l'équipe de son fils une victoire qui était à portée de main.

Lors du match entre Tottenham et Newcastle, c'est le Suédois Anthony Elanga qui a fait pencher la balance en faveur de Newcastle après avoir inscrit le but de l'avantage à la 60e minute, offrant à son équipe un nouvel avantage, à un moment où Ancelotti et Mancini n'ont pas eu l'occasion attendue de suivre la majorité des joueurs pour lesquels ils s'étaient déplacés.