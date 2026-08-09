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Après le choc Jaïssle : Al-Ahli Saudi conserve son arme défensive

M. Jaissle
R. Ibanez
Al Ahli
Saudi Pro League
Allemagne
Brésil
Arabie saoudite

Al-Raki dépoussière Yaïsli

Le club saoudien d'Al-Ahli a officiellement annoncé la prolongation du contrat de son défenseur brésilien Roger Ibañez, qui restera dans les rangs de l'équipe jusqu'en 2030, une décision qui reflète l'attachement de la direction du club à l'un des éléments les plus importants de sa défense.

Ibañez était une cible de choix pour plusieurs clubs anglais, mais Al-Ahli a tenu à le conserver, en particulier après le choc du départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.



Cette prolongation témoigne de la reconnaissance du rôle majeur joué par Ibañez depuis son arrivée à Al-Ahli, après qu'il a réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable et à afficher un niveau élevé qui a fait de lui l'un des piliers de l'équipe au cours de la dernière période.

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Le défenseur brésilien a clairement contribué aux succès obtenus par Al-Ahli, au premier rang desquels le sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite lors de deux saisons consécutives, ainsi que la victoire en Supercoupe d'Arabie saoudite.

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Ibañez se distingue par sa capacité à gérer les duels intenses, ainsi que par sa puissance physique et sa solidité défensive. Il offre également au staff technique une flexibilité supplémentaire grâce à sa capacité à occuper plus d'un rôle au sein de la défense.

La prolongation du contrat du défenseur brésilien intervient au moment où Al-Ahli cherche à préserver l'ossature de son effectif, après une série de changements survenus dans la composition de l'équipe lors de la période de transferts actuelle, tout en poursuivant le travail de renforcement des postes qui en ont besoin.

En le conservant jusqu'en 2030, Al-Ahli s'assure la présence de l'un des éléments les plus importants de son projet défensif pour les années à venir, une décision qui confirme la volonté du club de conserver les joueurs qui ont contribué à écrire l'une des périodes les plus marquantes du club sur le plan continental.

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