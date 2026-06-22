Après le choc face à la France, Aymen Hussein sera-t-il aligné contre le Sénégal ?

La sélection irakienne a subi un coup dur lors de son match contre la France, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Son attaquant et meilleur buteur, Ayman Hussein, a dû quitter le terrain prématurément en raison d’une blessure musculaire.

Le buteur a dû céder sa place à son coéquipier Ali Al-Hammadi dès la 26^e minute, après avoir ressenti une douleur musculaire, afin de ne pas aggraver la lésion.

Selon les premières informations de la chaîne « beIN Sports », les examens ont révélé une lésion du ligament collatéral, ce qui pourrait l’éloigner des terrains pour le match décisif contre le Sénégal lors de la dernière journée du groupe.

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Considéré comme l’un des principaux atouts offensifs des « Lions de Mésopotamie », l’attaquant avait été décisif lors des derniers matchs et avait inscrit l’unique but irakien de la compétition face à la Norvège, malgré la défaite 4-1.

Le staff médical suit de près l’évolution de sa blessure et devrait rendre sa décision définitive d’ici la rencontre décisive face au Sénégal, qui pourrait sceller le sort des « Lions de la Mésopotamie » dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

Les Lions indomptables irakiens joueront leur dernière rencontre de groupe vendredi soir face au Sénégal, avec l’espoir d’un résultat positif qui maintiendrait leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale.