La sélection saoudienne vit dans un climat d'inquiétude en raison de la blessure de sa star et capitaine numéro un Salem Al-Dawsari, et ce après l'élimination choc des phases finales de la Coupe du monde 2026.

L'Arabie saoudite a vécu un scénario difficile lors du dernier Mondial, après avoir fait ses adieux dès la phase de groupes en n'ayant récolté que deux points en trois matchs, ce qui a provoqué de vives critiques et une attaque féroce contre tout le monde, à commencer par Al-Dawsari.

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Al-Dawsari avait subi une intervention chirurgicale au tendon du genou, qui a entraîné son absence lors de la période de préparation de la nouvelle saison avec le club d'Al-Hilal.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a rapporté que Salem Al-Dawsari pourrait manquer, avec une forte probabilité, la Coupe du Golfe Arabique organisée par le Royaume d'Arabie saoudite du 23 septembre au 6 octobre 2026.

Il a précisé qu'Al-Dawsari sera absent avec son équipe durant le premier mois et demi de la saison, un coup dur pour le leader asiatique qui joue tous les titres.

Rappelons qu'Al-Dawsari est l'une des plus importantes stars d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne au cours de la dernière décennie, et son absence laissera un grand vide.



