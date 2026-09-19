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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Après le choc de Sundowns : Pusic va-t-il quitter Al-Ahli d'Arabie saoudite ?

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Pays-Bas

Polémique persistante

Une vive controverse a dominé les dernières heures autour de l'avenir de l'entraîneur néerlandais Marino Pusic, après sa défaite avec Al-Ahli Saudi face aux Sud-Africains de Sundowns, sur le score de (1-2), dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs.

À lire aussi : Analyse : Al-Ahli s'est saboté lui-même, et Sundowns a exploité les catastrophes de Pusic !

Les supporters d'Al-Ahli ont exprimé leur colère au cours des dernières heures face au niveau du club sous la direction de Pusic, réclamant à la direction de se séparer de l'entraîneur néerlandais.

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Selon le programme « Nadina », la direction n'envisage en aucune façon de limoger Pusic, contrairement à ce qui a circulé ces derniers jours, et cherche à lui accorder davantage de confiance.

La direction du club craint de se précipiter dans un limogeage, d'autant plus que Pusic n'a pas eu suffisamment de temps pour gérer l'équipe, puisqu'il a pris les rênes d'Al-Ahli quelques jours seulement avant le début de la saison.

Al-Ahli traverse une période extrêmement difficile, avec 3 défaites en championnat et une élimination de la Coupe intercontinentale, ce qui a provoqué un climat de colère et d'inquiétude persistante.


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