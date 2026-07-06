La Fédération brésilienne de football a confirmé qu'elle maintenait l'entraîneur italien Carlo Ancelotti à son poste de sélectionneur de l'équipe nationale, assurant que l'élimination précoce de la Seleção de la Coupe du monde ne remettait pas en cause ses projets futurs avec le technicien.

La Seleção, quintuple championne du monde, a été éliminée dès les huitièmes de finale après sa défaite 2-1 contre la Norvège dimanche.

Rodrigo Caetano, coordinateur de la sélection brésilienne, a déclaré après la rencontre : « Il nous appartient désormais de veiller à ce que les choses se déroulent normalement, avec un peu de sérénité ; nous poursuivrons notre collaboration avec l’entraîneur jusqu’à la Coupe du monde 2030, tout en apportant les ajustements nécessaires. »

Il a ajouté : « Nous espérons désormais bénéficier d’un peu de sérénité pour avancer et nous préparer sereinement à la prochaine Coupe du monde. »

Arrivé à la tête de la Seleção en mai 2025, après son départ du Real Madrid, Ancelotti a prolongé son contrat avec la CBF jusqu’à la Coupe du monde 2030.

L’entraîneur de 67 ans entend mener la Seleção vers un sixième titre mondial, même si le Brésil vient d’enregistrer sa pire performance en Coupe du monde depuis son élimination au premier tour en 1966.

Caitano a poursuivi : « Il est clair que nous sommes encore en train de nous remettre de ce coup dur ; tout le monde ressent une profonde tristesse, de la frustration et une grande déception, qu’il s’agisse des joueurs, des dirigeants ou des membres du staff technique. »

Le coordinateur a toutefois tenu à souligner les aspects positifs de cette Coupe du monde, en déclarant : « D’un autre côté, nous ne pouvons pas ignorer le temps que nous avons passé ensemble, et plus précisément ces 38 jours qui ont permis aux joueurs, à nous tous, et à vous aussi, de constater leur engagement et leur grand professionnalisme, du premier au dernier jour. »