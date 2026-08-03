Après le cauchemar du Mondial : l'arme secrète de Flick se complète en Angleterre

Fermín López est entré dans les dernières étapes de son programme de retour sur les terrains, après avoir affiché une grande disponibilité physique et technique lors du stage de préparation du Barça qui se déroule actuellement au centre « St George's Park » en Angleterre, en vue de la saison 2026-2027.

Le milieu de terrain andalou a constitué l'une des principales surprises de la liste de l'équipe qui s'est envolée pour l'Angleterre le 27 juillet dernier, confirmant lors des entraînements sa guérison totale de la fracture qu'il avait subie à un orteil du pied droit en mai dernier, plus précisément au cinquième métatarsien, lors de la rencontre face au Real Betis en Liga.

Une intégration complète à un rythme élevé

Après avoir subi une opération chirurgicale qui l'a éloigné des terrains et privé de participer à la Coupe du monde, López a entamé progressivement son retour à travers des séances physiques légères à la cité sportive « Joan Gamper » de Sant Joan Despí, avant de rejoindre pleinement les entraînements collectifs dès l'arrivée de la délégation du Barça sur le sol anglais.

Âgé de 23 ans, le joueur gère parfaitement la charge des entraînements, puisqu'il participe à toutes les séances à un rythme soutenu et à un niveau élevé, ce qui confirme qu'il a retrouvé l'intégralité de sa condition physique et technique. Son absence au Mondial avait laissé sur lui une empreinte psychologique importante, ce qui le pousse aujourd'hui à travailler avec force pour revenir sous son meilleur jour.

Le retour attendu en Italie

Selon le plan du staff technique dirigé par Hansi Flick, l'international espagnol devrait obtenir des minutes de jeu lors du prochain match amical, dans le cadre du tournoi triangulaire que le Barça disputera en Italie face à l'Udinese et Nottingham Forest.

Flick s'est fixé un objectif clair : préparer Fermín afin qu'il soit prêt pour le coup d'envoi de la Liga, le Barça ouvrant sa nouvelle saison par une rencontre face à Elche le 23 août. Toutefois, sa participation restera liée à sa progression et à son état de santé, l'entraîneur allemand n'ayant pas l'intention de précipiter son retour de quelque manière que ce soit.

Un atout important dans les calculs de Flick

Fermín López, formé à l'académie de « La Masia », est un élément important du projet de Flick, après la magnifique saison qu'il a réalisée en 2025-2026, en particulier dans ses derniers mètres.

Le joueur se distingue par la polyvalence de ses rôles, puisqu'il excelle comme milieu de terrain axial, meneur de jeu et ailier, en plus de sa capacité à se projeter dans la surface de réparation, de son fort volume de travail défensif, de sa grande combativité et de ses qualités pour relier les lignes et percer les défenses.