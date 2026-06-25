Jude Bellingham s’est retrouvé au cœur d’une polémique lors du match nul 0-0 entre l’Angleterre et le Ghana, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. De l’avis de nombreux observateurs, le milieu de terrain a évité de justesse un carton rouge.

Peu avant la mi-temps, le milieu des « Three Lions » s’est engagé dans une vive altercation verbale et a été accusé par l’entraîneur ghanéen Carlos Queiroz, très en colère, d’avoir tenu des propos grossiers.

Une fois le calme revenu, le milieu de terrain a été filmé en train de discuter avec l’attaquant ghanéen Jordan Ayew, la main devant la bouche.

Plus tôt dans la compétition, le Paraguayen Miguel Almirón était devenu, le 20 juin, le premier joueur expulsé de l’histoire de la Coupe du monde pour avoir enfreint la règle interdisant de se couvrir la bouche lors d’une conversation avec un adversaire.

Cette disposition, connue sous le nom de « règle Vinícius », vise à empêcher que des insultes ou propos discriminatoires ne échappent aux caméras et au vidéo-arbitrage (VAR).

Compte tenu de la sanction infligée à Almirón, nombreux sont les observateurs qui se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles Bellingham n’avait pas été expulsé, alors qu’il semblait avoir commis une infraction similaire.

Selon le quotidien britannique Metro, masquer son visage ne suffit pas à justifier un carton rouge : le contexte doit également être pris en compte.

Elle précise : « Un joueur ne sera expulsé que s’il se couvre la bouche en plein accrochage avec un adversaire. »

Almirón a fait les frais de cette règle après une vive altercation lors de la victoire du Paraguay face à la Turquie (1-0).

En revanche, l’échange entre Bellingham et Ayew, nettement plus cordial, n’a pas déclenché l’ire de l’arbitre.