« Nous avons avec Sacha, Bryan et Joao trois joueurs pour lesquels nous sommes très ouverts à un départ », a déclaré le directeur sportif Max Eberl lors d’un point presse la semaine dernière avant d’ajouter : « Pour les trois, l’avenir ne sera pas au FC Bayern. » Le sérieux du FC Bayern sur ce dossier se voit aussi en jetant un œil à la liste de l’effectif sur le site officiel. Les trois n’y figurent même pas dans l’effectif professionnel.

Interrogé sur la gestion du trio, l’entraîneur Vincent Kompany a répondu lundi en conférence de presse avant le match amical contre le Jeju SK FC : « Je considère comme positif que le club communique clairement avec les joueurs. En tant qu’ancien joueur, j’aurais aussi souhaité que cela se passe ainsi. Le club a pris une position claire, de sorte que nous soyons tous sur la même ligne. »

Dans le même temps, Kompany a demandé de « traiter Palhinha, Boey et Zaragoza avec respect ». Palhinha et Boey sont actuellement en tournée en Asie avec les Munichois, tandis que Zaragoza travaille à son retour après son inflammation au genou. « Nous allons continuer à travailler avec eux », a déclaré Kompany, sans vouloir exclure catégoriquement un retournement de situation surprenant : « Jusqu’à la fin de la période des transferts, il y a une position claire - et ensuite, nous verrons. »

Max Eberl : « Il y a déjà du mouvement »

Actuellement, quelques rumeurs sans fondement circulent au sujet de supposés intéressés, mais des transferts concrets ne semblent pas se profiler. « À un moment donné en août, les équipes regarderont leurs effectifs, auront peut-être connu des succès parce qu’elles se sont qualifiées pour l’Europe ou auront eu des blessures », a déclaré Eberl dimanche. « Il faudra attendre cela dans une certaine mesure, mais il y a déjà du mouvement. »

La saison passée, les trois ont tous évolué en prêt dans d’autres clubs : Palhinha à Tottenham Hotspur, Zaragoza à l’AS Rome et Boey à Galatasaray Istanbul.