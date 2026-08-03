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Nino Duit

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Après la prise de position claire de Max Eberl, Vincent Kompany exige du respect pour un trio du Bayern Munich

Bundesliga
Mercato
Bayern Munich
J. Palhinha
S. Boey
B. Zaragoza

Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza doivent quitter le Bayern Munich : Max Eberl voit du « mouvement » sur le marché des transferts, Vincent Kompany accorde de l’importance au « respect ».

« Nous avons avec Sacha, Bryan et Joao trois joueurs pour lesquels nous sommes très ouverts à un départ », a déclaré le directeur sportif Max Eberl lors d’un point presse la semaine dernière avant d’ajouter : « Pour les trois, l’avenir ne sera pas au FC Bayern. » Le sérieux du FC Bayern sur ce dossier se voit aussi en jetant un œil à la liste de l’effectif sur le site officiel. Les trois n’y figurent même pas dans l’effectif professionnel.

Interrogé sur la gestion du trio, l’entraîneur Vincent Kompany a répondu lundi en conférence de presse avant le match amical contre le Jeju SK FC : « Je considère comme positif que le club communique clairement avec les joueurs. En tant qu’ancien joueur, j’aurais aussi souhaité que cela se passe ainsi. Le club a pris une position claire, de sorte que nous soyons tous sur la même ligne. »

Dans le même temps, Kompany a demandé de « traiter Palhinha, Boey et Zaragoza avec respect ». Palhinha et Boey sont actuellement en tournée en Asie avec les Munichois, tandis que Zaragoza travaille à son retour après son inflammation au genou. « Nous allons continuer à travailler avec eux », a déclaré Kompany, sans vouloir exclure catégoriquement un retournement de situation surprenant : « Jusqu’à la fin de la période des transferts, il y a une position claire - et ensuite, nous verrons. »

Max Eberl : « Il y a déjà du mouvement »

Actuellement, quelques rumeurs sans fondement circulent au sujet de supposés intéressés, mais des transferts concrets ne semblent pas se profiler. « À un moment donné en août, les équipes regarderont leurs effectifs, auront peut-être connu des succès parce qu’elles se sont qualifiées pour l’Europe ou auront eu des blessures », a déclaré Eberl dimanche. « Il faudra attendre cela dans une certaine mesure, mais il y a déjà du mouvement. »

La saison passée, les trois ont tous évolué en prêt dans d’autres clubs : Palhinha à Tottenham Hotspur, Zaragoza à l’AS Rome et Boey à Galatasaray Istanbul.

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