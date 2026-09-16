Après la polémique du maillot de Ceuta : le Real Madrid fixe sa position sur Mbappé, Vinicius et Konaté

La victoire palpitante du Real Madrid, hier mardi soir, face à Elche (3-2), grâce à un but de Carlos Espí dans le temps additionnel, a donné lieu à une autre scène qui a suscité une vive polémique avant la rencontre.

Les deux équipes sont entrées sur la pelouse en portant des maillots arborant des slogans de soutien à la ville de Ceuta. Les images de la diffusion montrent clairement les joueurs d'Elche les portant avant d'entrer sur le terrain, tandis que les joueurs du Real Madrid ont reçu leurs maillots dans le tunnel menant à la pelouse, avant de descendre.

Cependant, trois joueurs du Real Madrid n'ont pas montré le maillot : Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont chacun reçu un maillot du responsable du matériel.

Mbappé et Vinicius ont enfilé le maillot, mais ne l'ont remonté qu'au niveau des épaules, tandis que Konaté ne l'a tenu que dans ses mains. Le Français et le Brésilien l'ont retiré quelques instants plus tard, juste avant le passage de l'équipe.

Le maillot portait le slogan « Nous sommes tous des Caballas », une expression de soutien à la ville autonome de Ceuta, qui a connu un afflux massif de résidents marocains à la fin du mois de juillet dernier.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le Real Madrid n'accorde aucune importance à cette affaire, estimant que chaque joueur a le droit de porter le maillot qu'il souhaite.

Le club considère également, contrairement aux autres équipes, que la majorité de ses joueurs ont porté le maillot. Pour en revenir au cas précis des trois joueurs du Real Madrid, le club insiste sur le fait que l'on ne peut forcer personne à porter un maillot en particulier, ni le contraindre à ne pas le porter.

Cette position intervient après l'affaire du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, la star du Real Betis, qui a porté le maillot de soutien à Ceuta avant le match de son équipe face à Villarreal, lundi, ce qui l'a exposé à une vague de critiques et d'insultes de la part de nombreux Marocains.

Ezzalzouli a écrit, dans un communiqué sur son compte « Instagram » en réponse aux critiques : « Tout d'abord, je tiens à clarifier une chose : à aucun moment le maillot faisant référence à la ville de Ceuta n'a été utilisé dans un but politique ou dans l'intention de mépriser un peuple, le peuple marocain. »

Il a ajouté : « Ce maillot avait un caractère social, dans le cadre du soutien aux habitants et aux résidents d'une région qui vivaient une situation difficile, quelle que soit leur nationalité. »

Il a conclu : « Mais en même temps, ce n'est des excuses à personne, et quiconque souhaite exploiter cette affaire pour remettre en question mon amour pour mon pays est libre de le faire. Quant à moi, je continuerai à vivre chaque jour la tête haute, et je continuerai à représenter mes racines avec fierté et sacrifice. »

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