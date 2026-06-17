Après la polémique autour de Messi… Bernardo Silva méritait-il d'être expulsé face au Congo ?

Le compte espagnol « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a clos le débat sur l’intervention de Bernardo Silva lors du match Portugal-République démocratique du Congo de la Coupe du monde 2026.

Lors de la rencontre de ce mercredi soir dans le groupe 11, une action litigieuse a animé les réseaux sociaux : le milieu de terrain portugais a été impliqué dans un duel avec le Congolais Edi Kayembe, et certains observateurs ont réclamé un carton rouge immédiat.

Selon ce compte de référence, l’intervention ne méritait pas l’expulsion : l’arbitre a donc eu raison de se contenter d’un carton jaune, conformément au règlement.

Selon l’analyse du compte, le milieu de terrain a d’abord touché le ballon du bout du pied, puis sa semelle a heurté celle de son adversaire sans qu’il y ait de force excessive.

Il précise que le contact est intervenu sur un ballon aérien et avec une intensité faible, excluant tout acte de violence grave susceptible de mener à un carton rouge direct.

Cette polémique fait écho à une autre décision arbitrale controversée impliquant Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine, plus tôt dans la journée lors du match contre l’Algérie dans le groupe J.

Dans ce dossier, le même compte a estimé que l’arbitre aurait dû expulser le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde pour son tacle violent sur le défenseur Aïssa Mandi.

L’expert anglais en arbitrage Andy Davies a d’ailleurs souligné que Messi avait eu de la chance de ne pas être expulsé.