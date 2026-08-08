Le Barça n'a pas réussi à remporter la Coupe Frioul-Vénétie Julienne, après sa défaite face à l'Udinese, sur le score d'un but à zéro, dans le tournoi triangulaire disputé à Udine.

Avant le coup d'envoi, les joueurs des deux équipes ont observé une minute de recueillement, en hommage à la mémoire du père de Messi, décédé après une lutte contre la maladie.

Le journal Marca est revenu sur les temps forts de la rencontre, au cours de laquelle le Barça a dominé les débats presque tout au long du match, sans laisser beaucoup d'occasions à son adversaire italien.

Mais le club catalan a manqué d'efficacité et de tranchant devant le but adverse, ne parvenant à menacer la cage de l'Udinese qu'à deux reprises, et il l'a payé cher dans la dernière minute, lorsque l'Ivoirien Bayo a inscrit le but de la victoire pour l'Udinese.

Contrairement au premier match, le Barça a voulu imposer sa domination grâce à la possession du ballon, qu'il faisait circuler avec calme, épuisant son adversaire contraint de courir derrière le ballon.

Mais l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick a surtout souffert d'un manque de profondeur offensive, son adversaire ayant fermé les espaces de façon très efficace.

Durant les premières minutes, le Barça n'a réussi à se montrer dangereux que sur coups de pied arrêtés, après que Christensen s'est élevé pour une tête qui est passée juste à côté du but.

Flick a tenté de changer le cours du match après un quart d'heure de jeu, en faisant entrer cinq joueurs d'un coup, parmi lesquels Bisiou, qui disputait ainsi sa première rencontre sous le maillot du Barça, aux côtés de Baldé, qui jouait pour la première fois durant la préparation de la saison.

Malgré cela, le rythme du match est resté le même, avec une domination du Barça, mais peu d'occasions, et à la fin, le Barça a terminé la rencontre avec une composition constituée en majorité de joueurs de l'équipe réserve.

Ces minutes ont été parmi les meilleures périodes du match pour les jeunes, qui ont exercé un pressing très intense sur l'adversaire et ont montré de très bons signes, mais eux aussi ont manqué de but.

Le meilleur atout du Barça a été de ne pas laisser son adversaire se créer d'occasions ; si Nottingham avait obtenu plusieurs occasions de marquer lors du match précédent, l'Udinese n'a quasiment jamais représenté de danger pour Cesny.

Mais dans la dernière minute, alors que tout laissait présager le recours à la séance de tirs au but, Kurtis a commis une faute qui a permis à l'Udinese de lancer une contre-attaque, conclue par Bayo au fond des filets, scellant l'issue du match.