Arsenal a décidé de revoir ses plans sur le marché des transferts estival actuellement en cours après l'échec de sa tentative de recruter le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, qui a prolongé son contrat hier, jeudi.

Des rapports ont révélé que Vinicius, qui entamait sa dernière année avec le Real Madrid et se montrait ouvert à un transfert vers le championnat anglais, a rejeté l'offre d'Arsenal et a préféré signer un nouveau contrat le maintenant à Madrid jusqu'en 2032 pour 480 000 livres sterling par semaine.

Ce refus a placé Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, dans une position délicate au poste d'ailier gauche, d'autant que le club se montre ouvert à la vente de Gabriel Martinelli et n'est pas convaincu par l'essai de la nouvelle recrue Christos Tzolis.

Selon le journal britannique « The Sun », le directeur sportif Andrea Berta a ciblé six noms alternatifs, le premier étant le Français Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, dont le club réclame 145 millions de livres sterling pour son transfert bien qu'il reste deux ans à son contrat, et que Liverpool souhaite également recruter.

Le journal a indiqué que le deuxième nom est Marcus Rashford, devenu disponible à bas prix après avoir été mis à l'écart à Manchester United et prêté à Aston Villa et au Barça. Il disposait d'une clause l'autorisant à partir contre 40 millions de livres sterling, qui a expiré le 15 juillet, et il devrait désormais partir pour un montant inférieur.

Il a précisé que le nom du Portugais Rafael Leão figure sur la liste, après sa sortie des plans de l'AC Milan et son entrée en négociations avec Galatasaray, mais une offre d'Arsenal pourrait changer sa destination.

Pedro Neto, l'ailier de Chelsea, constitue une autre option, après avoir contribué à vingt buts la saison dernière entre réalisations et passes décisives. Chelsea réclame 70 millions de livres sterling pour s'en séparer, au milieu de l'intérêt de Manchester City.

Le Néerlandais Cody Gakpo arrive en cinquième position, Liverpool voulant environ 60 millions pour son joueur qui a inscrit 50 buts depuis janvier 2022, et qui est fortement lié à un transfert vers Tottenham.

Quant au dernier nom, il s'agit de l'Espagnol Nico Williams, champion du monde avec l'Espagne malgré une blessure chronique au pubis dont il a souffert la saison dernière. Il est lié par un contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035, assorti d'une clause libératoire d'une valeur de 77 millions de livres sterling.