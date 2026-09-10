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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après la finalisation du rachat, Al Hilal choisit son premier président de l'ère Al-Walid ben Talal

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Le Zaïm » entame une nouvelle ère

Le club saoudien d'Al-Hilal a choisi le premier président de son histoire sous l'ère du prince Al-Walid ben Talal, son nouveau propriétaire, après la finalisation de son acquisition auprès de la société Kingdom Holding.

Al-Hilal a publié, sur son site officiel, un communiqué dans lequel il a révélé la désignation du prince Nawaf ben Saad à la présidence du conseil de la société du club, afin de poursuivre le parcours qu'il avait entamé l'an dernier, tandis qu'Abdulmajid ben Ahmed Al-Haqbani devient son adjoint.

Cette décision est intervenue après que l'assemblée générale de la société du club d'Al-Hilal a tenu, ce jeudi, sa première réunion depuis la finalisation officielle de l'acquisition par la société Kingdom Holding de 70 % de ses actions.

Outre le président et son adjoint, Al-Hilal a annoncé la nomination de Yasser ben Souleiman Al-Daoud, Nawaf ben Bandar Al-Tamyat, Adel ben Abdulaziz Al-Abdulsalam et Khaled ben Rafiq Kriedieh en tant que membres du conseil d'administration de la société du club.

La société Kingdom Holding, propriété du prince Al-Walid ben Talal, avait signé un accord contraignant avec le Fonds public d'investissement saoudien pour l'acquisition de 70 % des actions d'Al-Hilal, en avril dernier, avant la finalisation officielle de l'acquisition la semaine dernière.

Saudi Pro League
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Al-Taawoun
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Al Hilal
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