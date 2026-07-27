L'arbitre slovène Slavko Vinčić a annoncé sa retraite de l'arbitrage international après avoir dirigé la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine dans le New Jersey, mettant ainsi un terme à l'une des plus grandes carrières arbitrales d'Europe, après 16 saisons passées à arbitrer au plus haut niveau, au cours desquelles il a décroché le titre de meilleur arbitre du dernier tournoi mondial.

La Fédération slovène de football a annoncé la nouvelle dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, confirmant que Vinčić, âgé de 46 ans, a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle après l'avoir couronnée en arbitrant le match le plus important du monde du sport, tandis que la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football lui a décerné le titre de meilleur arbitre de la Coupe du monde 2026.

Une carrière jalonnée de réalisations exceptionnelles

Vinčić a confirmé son statut de l'un des meilleurs arbitres de l'histoire après avoir dirigé le match le plus important du monde du sport, la finale de la Coupe du monde venant couronner la carrière d'un arbitre qui a également dirigé des finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, en plus d'avoir été sélectionné pour officier lors de 4 éditions du Championnat d'Europe des nations, un exploit rare qui reflète le niveau exceptionnel qu'il a atteint.

L'arbitre slovène devrait faire l'objet d'un hommage officiel dans son pays et être reconnu par l'Association slovène des arbitres comme le meilleur arbitre de son histoire, après une carrière qui s'est étendue sur plus d'une décennie et demie au plus haut niveau sur le continent européen et sur la scène internationale.

Une conclusion idéale pour une carrière exceptionnelle

La finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est soldée par la victoire de l'Espagne face à l'Argentine (1-0) après prolongation, représente la fin d'un chapitre marquant dans la carrière de cet arbitre, qui a su imposer le respect au fil de longues années grâce à ses décisions décisives.