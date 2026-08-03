« Nous avons avec Sacha, Bryan et Joao trois joueurs pour lesquels nous sommes très ouverts à un départ », a déclaré le directeur sportif Max Eberl lors d’un point presse la semaine dernière avant d’ajouter : « Pour les trois, l’avenir ne sera pas au FC Bayern. » Le sérieux de l’intention du FC Bayern se voit aussi en jetant un coup d’œil à la liste de l’effectif sur le site officiel. Les trois n’y figurent même pas dans l’effectif professionnel.

Interrogé sur la gestion du trio, l’entraîneur Vincent Kompany a répondu lors d’une conférence de presse lundi, avant le match amical contre le Jeju SK FC : « Je considère comme positif que le club communique clairement avec les joueurs. En tant qu’ancien joueur, c’est aussi ce que j’aurais souhaité. Le club a pris une position claire, si bien que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. »









Dans le même temps, Kompany a demandé de « traiter » Palhinha, Boey et Zaragoza « avec respect ». Palhinha et Boey sont actuellement en tournée en Asie avec le club munichois, Zaragoza travaille à son retour après son inflammation du genou. « Nous allons continuer à travailler avec eux », a déclaré Kompany, sans vouloir exclure catégoriquement un retournement de situation surprise : « Jusqu’à la fin de la période des transferts, il y a une position claire, et ensuite nous verrons. »

Max Eberl : « Il y a déjà du mouvement »

Actuellement, quelques rumeurs vagues circulent bien au sujet de prétendus clubs intéressés, mais des transferts concrets ne semblent pas se profiler. « À un moment donné en août, les équipes regarderont leurs effectifs, auront peut-être connu du succès parce qu’elles se sont qualifiées pour l’Europe ou auront eu des blessures », a déclaré Eberl dimanche. « Il faudra attendre cela dans une certaine mesure, mais il y a déjà du mouvement. »

La saison passée, tous les trois ont joué en prêt dans d’autres clubs : Palhinha à Tottenham Hotspur, Zaragoza à l’AS Roma et Boey à Galatasaray Istanbul.