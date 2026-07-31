Après la décision de Mourinho : une star du Real Madrid proche d'un départ

L'Argentin Franco Mastantuono est sur le point de quitter le Real Madrid, après que l'entraîneur portugais José Mourinho l'a écarté de la liste de l'équipe qui s'est rendue en Autriche pour affronter la Fiorentina en amical, une décision qui confirme l'imminence de son transfert vers un autre club sous forme de prêt, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « As ».

La liste du Real Madrid pour ce troisième match amical de préparation à la nouvelle saison face au club italien de la Fiorentina a été marquée par plusieurs absences, les plus notables étant celles de Dean Huijsen en raison d'une blessure, d'Antonio Rüdiger pour un manque de préparation physique, ainsi que de Franco Mastantuono.

Des sources au sein du Real Madrid ont confirmé au journal « As » que l'absence du joueur argentin était « attendue », précisant qu'il est resté dans la capitale espagnole en raison de l'imminence de la finalisation de son transfert vers un autre club sous forme de prêt, les derniers détails de l'accord étant actuellement en cours de mise au point.

Le journal a indiqué que Mastantuono n'a pas de place dans l'effectif actuel du Real Madrid, après avoir éprouvé de grandes difficultés à obtenir du temps de jeu la saison dernière.

Bien qu'il ait entamé la saison en bénéficiant de bonnes occasions de jouer, son rôle a progressivement diminué, pour terminer sa première saison sous le maillot du Real Madrid avec des chiffres modestes, puisqu'il n'a pas dépassé la barre des 1 500 minutes de jeu, et n'a marqué que trois buts, en plus d'une passe décisive.

Ce bilan est bien inférieur aux attentes, d'autant plus que le Real Madrid a déboursé plus de 60 millions d'euros pour le recruter en provenance de River Plate. « As » estime que la nouvelle saison sera plus difficile pour Mastantuono, au vu des transferts que le Real Madrid conclut pour renforcer ses rangs.

L'imminence de la signature de Diomande par le club constitue l'une des principales raisons qui ont conduit la direction et le staff technique à se convaincre qu'il n'y avait pas de place pour le joueur argentin dans l'effectif, ce qui a fait de l'option du prêt la solution la plus adaptée pour toutes les parties.

Des clubs italiens et anglais à l'affût

Le club vers lequel Mastantuono va être transféré n'a pas encore été déterminé, mais le joueur suscite un large intérêt en Serie A. La Fiorentina figurait parmi les clubs ayant manifesté leur souhait de l'accueillir sous forme de prêt, aux côtés de la Roma et de Milan, qui surveillent également sa situation.

Le club anglais de Fulham est également entré dans les négociations, après que son directeur sportif, Álvaro Arbeloa, a affiché son admiration pour les qualités du joueur et son désir de le recruter durant le présent mercato.

Malgré la circulation de rapports évoquant un possible retour de Mastantuono à River Plate, ce scénario a été catégoriquement écarté. Le journal a affirmé que le joueur et le Real Madrid n'envisagent pas un retour en Argentine, les deux parties considérant que sa poursuite en Europe est l'option idéale, afin de continuer à s'adapter au football européen et d'acquérir davantage d'expérience, en adéquation avec les grandes attentes qui ont accompagné son transfert au club madrilène il y a un an.