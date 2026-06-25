Selon un article publié ce jeudi, le Portugais Bernardo Silva aurait reçu un coup violent qui pourrait l’empêcher de participer aux prochains matchs de son équipe nationale lors de la Coupe du monde.

Le Portugal a pourtant bien entamé son tournoi en battant l’Ouzbékistan 5-0, avec un doublé de Cristiano Ronaldo.

Selon le journal « AS », le groupe s’est ensuite accordé un jour de repos à Palm Beach, en Floride, au lendemain du record de Cristiano Ronaldo contre l’Ouzbékistan, devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans six éditions différentes de la Coupe du monde.

Si l’attention s’est logiquement portée sur la star de Madère, d’autres points positifs ont émergé : une meilleure intégration collective, illustrée par la performance de Bruno Fernandes, ainsi qu’une surprise dans le onze de départ par rapport à l’ouverture contre la République démocratique du Congo : João Félix.

Ses passes avec la sélection rappelaient celles qu’il réalise habituellement avec son club, Al-Nassr. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid s’est imposé dans le onze de départ grâce à une saison exceptionnelle en Arabie saoudite.

Pour lui faire une place, Roberto Martínez a dû se résoudre à laisser sur le banc Bernardo Silva, étoile confirmée de la sélection et dont le transfert au Real Madrid, après des discussions avec l’Atlético et le Barça, a fait les gros titres.

Au vu de sa prestation mitigée lors du match d’ouverture, contrastant avec la performance de João Félix face à l’Ouzbékistan, son retour dans le onze de départ pour la rencontre décisive contre la Colombie, dimanche à Miami, semble peu probable.

Malgré la confiance que lui accorde Roberto Martínez, le sélectionneur l’avait déjà écarté lors de la trêve internationale de mars, puis à nouveau dès que les résultats ont vacillé durant la Coupe du monde.

À cela s’ajoute la concurrence de Consaço et Rafael Leão, deux joueurs capables d’évoluer à son poste.

Bien qu’il s’agisse de deux ailiers purs, le seul poste vacant dans le onze actuel se trouve justement sur l’aile. Bernardo offre davantage de polyvalence que des joueurs spécialisés à ce poste, mais sa situation s’est compliquée au fil de la Coupe du monde.