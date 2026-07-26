Les changements administratifs se poursuivent au sein du club saoudien d'Al-Nassr, dans une tentative de réorganiser la situation après la crise financière qui a frappé le club au cours de la dernière période, et qui a eu des répercussions sur différents dossiers, qu'ils soient administratifs ou sportifs, avant le début de la nouvelle saison.

Les dettes accumulées, estimées à environ 800 millions de riyals saoudiens, ont imposé une nouvelle réalité au sein du club, où la priorité est désormais de régler la situation financière, ce qui s'est directement répercuté sur les démarches de la direction durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Bien qu'Al-Nassr soit parvenu à un accord avec le Portugais Samu Costa, joueur du club espagnol du Real Majorque, la transaction n'a pas encore été conclue, en raison des contraintes financières auxquelles le club fait face, tandis que la direction a préféré se concentrer sur des dossiers internes, dont le plus important était la prolongation du contrat d'Abderrahmane Ghareeb avant le début de la saison.

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Dans une nouvelle démarche s'inscrivant dans le plan de réduction des dépenses et de restructuration du travail administratif, la direction d'Al-Nassr a décidé de restreindre les prérogatives financières de l'actuelle direction exécutive, qui comprend le Portugais Simão Coutinho, directeur sportif, aux côtés de José Semedo, directeur des recrutements, et ce afin de maîtriser les dépenses lors de la prochaine étape.

Par ailleurs, le journaliste Abdelaziz Al-Osaimi a révélé une autre décision au sein du club, à savoir la démission du Portugais Luis Paravita de son poste de membre du conseil d'administration et de membre du comité exécutif, une démarche qui a suscité un large intérêt parmi les supporters d'Al-Nassr.

Cette décision revêt une signification particulière, car Paravita était considéré comme le représentant de la star portugaise Cristiano Ronaldo au sein du conseil d'administration d'Al-Nassr, devenant ainsi le dernier nom à quitter la scène, à un moment où le club semble s'orienter vers une refonte complète de sa structure administrative, en quête d'une issue à sa crise financière et d'un retour à la stabilité avant le début de la saison.