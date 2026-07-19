Après la Coupe du monde, Mbappé garde son trône malgré l'éclat de Messi

Kylian Mbappé conserve le sommet du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi n’ayant pas trouvé le chemin des filets face à l’Espagne en finale. L’attaquant français termine ainsi le tournoi en tête du tableau des marqueurs.

La Coupe du monde 2026 s’est conclue par le sacre de l’Espagne, victorieuse 1-0 en finale grâce à Ferran Torres, privant ainsi Messi d’une occasion d’alourdir son total.

Messi devait donc marquer en finale pour revenir sur son rival, mais la défense espagnole l’a constamment muselé, éteignant ses derniers espoirs de lutte pour le Soulier d’or.

Mbappé conclut ainsi la compétition en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations, grâce à des performances de haut vol malgré l’élimination des Bleus en demi-finale face à l’Espagne.

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Lionel Messi termine deuxième avec 8 réalisations, tandis que l’Anglais Jude Bellingham complète le podium grâce à ses 7 buts marqués durant la compétition.

Malgré cette déception, Messi quitte la compétition après avoir mené l’Argentine en finale et aligné des statistiques individuelles de premier plan, tandis que Mbappé confirme, une fois encore, son statut d’attaquant parmi les plus redoutables au monde.

Il s’agit de sa deuxième couronne consécutive de meilleur buteur, après ses 8 réalisations au Qatar.

Avec 22 réalisations au total, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde et le premier joueur à conquérir le Soulier d’or lors de deux éditions consécutives, après ses 8 buts en 2022.