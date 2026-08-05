La Fédération camerounaise de football a annoncé l'annulation des sanctions précédemment infligées par la Confédération africaine de football (CAF) à son président Samuel Eto'o, après l'acceptation de l'appel interjeté contre la décision rendue à son encontre à la suite des événements du match Cameroun-Maroc lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La Fédération camerounaise a précisé, dans un communiqué officiel publié ce mercredi, que la commission d'appel de la CAF a rendu une décision annulant l'ensemble des sanctions prononcées à l'encontre d'Eto'o, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, dans l'affaire liée au match des quarts de finale de la compétition, disputé le 9 janvier dernier.

La commission de discipline de la CAF avait auparavant sanctionné Eto'o d'une suspension de 4 matchs, assortie d'une amende de 20 000 dollars, après l'avoir reconnu coupable d'avoir enfreint les principes d'intégrité, d'esprit sportif et de loyauté, conformément au règlement disciplinaire de la Confédération continentale.

Ces sanctions faisaient suite aux protestations du président de la Fédération camerounaise contre les décisions arbitrales, depuis les tribunes officielles du stade Moulay Abdellah à Rabat, lors de la rencontre opposant la sélection de son pays au Maroc. Des rapports ont également fait état d'une altercation avec l'un des responsables après le coup de sifflet final.

La Fédération camerounaise avait rejeté dès le départ les sanctions prononcées à l'encontre d'Eto'o, les jugeant injustifiées, avant de déposer un appel officiel qui s'est soldé par l'annulation totale de la décision par la commission d'appel de la Confédération africaine.