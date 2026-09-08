Des rapports de presse ont révélé la position du Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al-Taawoun, quant à sa participation au prochain match face à Al-Hilal en Roshn Saudi League, après la blessure qu'il a récemment contractée.

Al-Taawoun recevra Al-Hilal samedi prochain, sur son terrain à Buraydah, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a indiqué que Hamdallah ne sera pas en mesure de disputer ce match, en raison de la blessure qu'il a récemment contractée.

Hamdallah a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul et vierge d'Al-Taawoun face à Al-Fateh, samedi dernier, lors de la cinquième journée de la Roshn League.

En raison de cette blessure, l'attaquant marocain a manqué le match du club de Buraydah lors de la défaite surprise face à Al-Hazm sur le score d'un but à zéro, ce mardi, lors de la sixième journée du championnat saoudien.

Selon ce qu'a révélé le club saoudien lui-même, Hamdallah a besoin d'une période de soins s'étendant sur les 7 prochains jours, ce qui signifie son absence face à Al-Hilal.

Toujours selon le journal saoudien, Hamdallah pourrait faire son retour avec Al-Taawoun lors de la rencontre face à Al-Nahda d'Oman, le 16 septembre courant, dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie 2.

Il est à noter que Hamdallah a disputé 6 matches avec Al-Taawoun depuis son transfert en provenance d'Al-Shabab lors du dernier mercato estival, inscrivant 3 buts et délivrant une autre passe décisive.

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