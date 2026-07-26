Après la blessure de sa star, Al-Ittihad passe à l'action pour souffler une cible à Neom

La lutte entre les clubs de la Roshn Saudi League s'intensifie à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison, plusieurs clubs ayant commencé à bouger pour conclure des transferts visant à renforcer leurs rangs avant la fermeture du marché estival.

Des sources d'Al-Sharq Al-Awsat ont révélé qu'Al-Ittihad et Neom sont entrés en concurrence pour recruter le milieu de terrain d'Al-Ettifaq, Mokhtar Ali, durant l'actuelle période des transferts.

Selon ces sources, la démarche d'Al-Ittihad fait suite à la blessure du milieu de terrain Hamed Al-Ghamdi, victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs lors du stage de préparation en Espagne, une blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Cela a poussé la direction du club à rechercher un remplaçant rapide, faisant émerger Mokhtar Ali comme l'une des principales options envisagées.

De son côté, Neom est également entré en négociations avec Al-Ettifaq pour s'attacher les services du même joueur, dans le cadre de sa volonté de renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison.

Les sources ont précisé que la direction d'Al-Ettifaq ne s'oppose pas à la vente de Mokhtar Ali en cas de réception d'une offre financière adéquate, dans le cadre d'un plan de restructuration de l'équipe, la décision finale restant liée à la valeur financière de l'offre.

Âgé de 28 ans, Mokhtar Ali a débuté sa carrière à l'académie du club anglais de Chelsea, avant de vivre une expérience professionnelle aux Pays-Bas, puis de rejoindre le championnat saoudien via Al-Nassr en 2019. Il a ensuite joué pour Al-Fateh et Al-Taee, avant de s'engager avec Al-Ettifaq début 2025 pour un contrat de quatre saisons et demie.

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