L'arbitre Martínez Munuera a obtenu une note faible pour sa gestion du match entre Séville et son hôte le Barça, lors de la septième journée de Liga, qui s'est soldé par une victoire du club catalan sur le score de 3-1.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué à l'arbitre Martínez Munuera une note de 4,25 sur 10.

Archivo VAR a expliqué que Munuera n'était pas à la hauteur de la rencontre et qu'il a commis des erreurs indignes d'un arbitre de son expérience.

Bien qu'il ait affiché un niveau largement satisfaisant en première période, notamment à l'intérieur des surfaces de réparation, il a totalement perdu le contrôle en seconde période, en raison d'une décision grossière consistant à stopper une attaque prometteuse de Séville, à cause de son très mauvais placement sur le terrain. Il n'a pas remarqué que Correa filait sans surveillance sur le côté et aurait pu se retrouver seul face au gardien du Barça.

Le match a également connu deux situations qui ont suscité une certaine polémique. En première période, Pau Cubarsí est tombé dans la surface de réparation après avoir subi un léger accrochage qui ne justifiait aucune sanction. Il n'y avait même pas d'indice clair d'un tirage de maillot, et il s'agit du type de situations laissées à l'appréciation de l'arbitre central.

Ensuite, Lamine Yamal a réclamé un penalty, mais il n'y avait de toute façon pas penalty, car l'action s'est produite en dehors de la surface de réparation, et il n'y avait par ailleurs aucune faute évidente. Il s'agit là encore d'une autre situation laissée à l'appréciation de l'arbitre central.

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