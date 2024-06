Après l'UEFA, Florentino Perez s'en prend à la FIFA

Le Real Madrid n'est pas vraiment satisfait de l'inauguration de la Coupe du monde des clubs l'été prochain.

Les Blancos ont déjà un calendrier chargé, et cela pourrait signifier sept matches supplémentaires.

Selon Relevo, le Real Madrid est opposé à la nouvelle compétition de la FIFA, qui réunira 32 équipes du monde entier et suivra le format de l'actuelle Coupe du monde. Les équipes européennes qui y participeront gagneront 50 millions d'euros chacune, et le prix pour gagner la compétition atteindra 100 millions d'euros supplémentaires.

L'article continue ci-dessous

Malgré cela, ils estiment que cette compétition va « tuer les footballeurs » et qu'elle pousse des stars qui sont déjà à la limite mentalement et physiquement. Si le Real Madrid va jusqu'au bout, toutes compétitions confondues, il jouera 72 fois la saison prochaine. La saison commencera le 14 août 2024 et se terminera le 13 juillet 2025, soit une période de 11 mois sans interruption, à l'exception d'une semaine à Noël.

Le Real Madrid doit encore s'exprimer publiquement sur la question, ce qui serait sans doute la première étape. En tant qu'institution, le Real Madrid a beaucoup de pouvoir et s'il créait un front commun avec d'autres grands clubs, il serait sans doute en mesure d'influencer les décideurs. Toutefois, cela nécessiterait également de jeter des ponts avec un certain nombre de clubs et d'organisations qu'ils se sont aliénés avec le projet de Superleague.