Après l'humiliation : l'entraîneur de Valence réagit aux excuses de Rodri

Carlos Corberán, l'entraîneur de Valence, s'est exprimé au sujet de la polémique déclenchée par Rodri, à l'issue du match entre le Barça et le club che, au stade de Mestalla, qui s'est soldé par une victoire des visiteurs sur le score de cinq buts à zéro.

Les caméras de l'émission El Día Después ont capté Rodri en train de discuter avec Pau Cubarsí sur le banc de touche, décrivant l'équipe de Valence comme faible et très mauvaise.

Après le tollé provoqué par ses propos, Rodri a présenté des excuses publiques à l'issue du match du Barça face à Feyenoord en Ligue des champions, expliquant qu'il s'agissait simplement d'une « expression d'étonnement » au cours d'une conversation privée. Il a également contacté directement José Gayà pour présenter ses excuses au capitaine de Valence, ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'équipe.

Corberán a été interrogé sur le sujet lors de la conférence de presse précédant le match de son équipe face à Séville, et il a annoncé accepter les excuses de Rodri, tout en précisant qu'il considérait les mots du joueur du Barça comme malheureux.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de l'entraîneur de Valence, qui a dit : « Pour ma part, il s'agissait de mots tout à fait malheureux, car je pense que ce ne sont pas des mots qui émanent du respect entre confrères de la profession. »

Il a poursuivi : « Au moment où l'incident s'est produit, Gayà a pris l'initiative d'engager une conversation avec Rodri, qui a ensuite présenté des excuses publiques que nous acceptons et dont nous comprenons qu'elles sont les excuses appropriées. »

L'entraîneur de Valence a par ailleurs insisté sur le statut d'un joueur tel que Rodri, ainsi que sur le contexte dans lequel ses propos ont été tenus, en expliquant : « Au final, même si c'est dans le cadre d'une discussion entre deux coéquipiers, nous savons ce que nous représentons. »

Corberán a également rappelé la relation de Rodri avec le stade de Mestalla et avec la sélection espagnole. Le milieu de terrain avait été chaleureusement applaudi par les supporters de Valence au moment de son remplacement durant le match, en reconnaissance de son rôle comme l'une des principales vedettes de l'Espagne dans ses succès récents.

L'entraîneur a déclaré : « C'est un joueur très important, et de surcroît il a été touché à cause de Mestalla, et à cause de ce que représente le titre qu'ils ont remporté avec la sélection espagnole. »

Il a conclu : « Nous acceptons ces excuses parce que nous comprenons que c'est le minimum que l'on puisse faire face à des commentaires ou des mots malheureux. »

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