Le Canadien Jonathan David, attaquant de l'Atlético Madrid, a aggravé les difficultés du Real Madrid après avoir inscrit le deuxième but de son équipe dans le derby de Madrid, ce dimanche soir, lors de la septième journée du championnat d'Espagne, plaçant la formation merengue dans une situation très délicate et rapprochant l'Atlético d'un succès dans cette confrontation.

Le but de Jonathan David est intervenu au terme d'une action rapide conclue par un centre au ras du sol de Giuliano Simeone dans la surface de réparation, l'attaquant canadien surgissant au bon endroit pour placer le ballon d'une seule touche dans les filets du Real Madrid, signant ainsi le deuxième but de l'Atlético Madrid à la 59e minute.









L'Atlético Madrid n'a eu besoin que de 6 minutes après l'expulsion du défenseur merengue Dean Huijsen et l'attribution d'un penalty en faveur des Colchoneros, Alejandro Grimaldo transformant la sanction en premier but, avant que Jonathan David ne revienne rapidement pour creuser l'écart en profitant de la confusion qui a frappé les rangs du Real Madrid.

Après le premier but, l'entraîneur portugais José Mourinho a tenté d'intervenir rapidement pour sauver son équipe du Real Madrid, en effectuant deux changements avec les sorties de Vinícius Junior et Arda Güler, et les entrées d'Antonio Rüdiger et Yan Diomandé, à la recherche d'un rééquilibrage de l'équipe et d'une réduction du danger offensif de l'Atlético.

Mais le Real Madrid n'a pas pu reprendre son souffle et a encaissé le deuxième but quelques minutes plus tard, plaçant Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à une mission extrêmement ardue pour revenir dans la rencontre, après que l'Atlético Madrid a exploité la supériorité numérique et l'état de confusion pour frapper fort dans le derby de la capitale espagnole.

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