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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Après l'élimination de l'Arabie saoudite, le Cap-Vert signe un exploit historique

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
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Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

Le Cap-Vert crée l'événement

Le Cap-Vert a poursuivi son conte éphémère mais retentissant à la Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour les seizièmes de finale grâce à un match nul et vierge face à l’Arabie saoudite lors de la dernière journée de la phase de groupes. Ce résultat élimine les « Verts » et offre au petit État insulaire un exploit historique pour sa première participation.

Non content de rallier les huitièmes de finale, l’archipel entre dans l’histoire de la Coupe du monde comme la première nation, depuis le Sénégal en 2002, à conclure la phase de groupes sans la moindre défaite lors de sa première participation.

Cette nation de moins de 500 000 habitants a réalisé un parcours remarquable, dominant des adversaires plus expérimentés et restant invaincue avant de rejoindre les seizièmes de finale, où elle défiera l’Argentine, tenante du titre.

De son côté, l’Arabie saoudite n’a pas su saisir sa chance : un succès aurait suffi pour poursuivre l’aventure, mais les coéquipiers n’ont pas réussi à percer la défense cap-verDIenne. Ils terminent à la quatrième place avec un seul point, et le staff technique ainsi que les joueurs sont déjà pointés du doigt.

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Le gardien chevronné Fozinha a joué un rôle prépondérant dans cet exploit historique, après avoir préservé ses filets face à l’Arabie saoudite, continuant ainsi à écrire l’histoire à titre individuel également, devenant le troisième gardien, après les légendes anglaise et néerlandaise Dino Zoff et Peter Shilton, à signer plus d’un clean sheet en Coupe du monde après ses 40 ans.

Si l’Arabie saoudite quitte donc la compétition dans la déception, le Cap-Vert se présente désormais comme l’un des outsiders à surveiller lors de la Coupe du monde 2026, démontrant qu’une défense solide, un collectif bien organisé et un mental à toute épreuve peuvent bousculer l’ordre établi, même face à des cadors plus expérimentés.

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