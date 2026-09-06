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Après l'effroyable blessure d'El Kaabi : le gardien de Volos présente ses excuses

A. El Kaabi
NFC Volos vs Olympiakos Pirée
NFC Volos
Olympiakos Pirée
Super League
M. Siabanis
Maroc
Grèce

Je ne voulais pas te faire de mal

Marius Siabanis, gardien de but du club grec de Volos, a exprimé ses profonds regrets après le tacle qui a causé une grave blessure à l'attaquant marocain Ayoub El Kaabi.

Les deux équipes se sont affrontées samedi, dans le cadre de la troisième journée du championnat grec de première division, où El Kaabi a subi une blessure douloureuse à la 43e minute, à la suite d'une collision avec le gardien lors d'une de ses tentatives offensives. L'attaquant marocain s'est effondré au sol en se tordant de douleur, après avoir subi une fracture, avant l'intervention du staff médical pour lui porter secours.

Après le match, le gardien de Volos a tenu à adresser un message d'excuses et de soutien à El Kaabi via la fonction story sur son compte Instagram.

Selon les propos rapportés par le site marocain Al Batola, Siabanis a écrit : « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui, Ayoub. Je n'avais aucune intention de te faire du mal, et cela a été extrêmement douloureux de te voir souffrir de la sorte. Je pense à toi. Je te souhaite force, un rétablissement complet et un retour sur le terrain dès que possible, quand tu seras prêt. »

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