Les répercussions de la crise de Julián Álvarez durant le mercato estival ne se sont pas limitées à son avenir avec l'Atlético de Madrid ou à sa relation avec l'entraîneur Diego Simeone, après que les derniers mois ont été marqués par une vive polémique autour du désir de l'attaquant argentin de quitter le club en direction de Barcelone, avant qu'il ne finisse par rester sous le maillot des Rojiblancos.

Selon les informations de la radio « Onda Cero », rapportées par le journal « Mundo Deportivo », Álvarez envisage de se séparer de son agent Fernando Hidalgo, qui gère sa carrière depuis des années, et ce à la suite des développements qu'a connus le dossier de son avenir durant l'été dernier, avec des contacts déjà établis avec l'agence « The Elegant Game » de l'ancienne star argentine Javier Pastore.

L'agence de Pastore représente un certain nombre de joueurs, parmi lesquels Enzo Fernández, ami de Julián Álvarez, qui a récemment rejoint Manchester City en provenance de Chelsea, ce qui fait que son nom figure en bonne place dans les calculs de l'attaquant de l'Atlético de Madrid en ce moment. Toutefois, aucune démarche officielle ne confirme pour l'instant la fin de la relation entre Álvarez et Hidalgo.

Malgré l'absence de toute décision jusqu'à présent, le journal « Mundo Deportivo » a appris que certaines personnes de l'entourage de Julián Álvarez soulèvent cette possibilité auprès de l'international argentin depuis un moment, car elles estiment qu'il n'a pas géré les affaires de son agent de la meilleure des manières.

Par ailleurs, l'Atlético de Madrid n'a pas hésité à pointer du doigt Hidalgo, le considérant comme le premier responsable de tout ce qui est arrivé à Julián durant cette période. Le directeur général du club, Miguel Ángel Gil Marín, l'a d'ailleurs expliqué en ces termes : « Julián est très mal. Il y a des gens qui tentent de le tromper et de l'induire en erreur », visant directement son agent, ainsi que le club de Barcelone.

Et puisque Álvarez restera à l'Atlético, la séparation avec Hidalgo serait comprise comme un geste de bonne volonté de la part de Julián pour tenter d'apaiser les choses aussi bien avec le club madrilène qu'avec les supporters, qui n'ont reçu aucun signe de l'Argentin après tout ce qui s'est passé cet été.

Ces développements interviennent après un été particulièrement tendu pour Julián Álvarez, dont le nom a été fortement associé à un transfert vers Barcelone, dans un contexte où le club catalan souhaitait le recruter, tandis que l'Atlético de Madrid tenait à conserver son attaquant argentin et rejetait l'idée de son départ.

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