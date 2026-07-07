Après l’échec du projet américain… Que prévoit Pochettino pour son avenir ?

Mauricio Pochettino, sélectionneur de l’équipe des États-Unis, a reconnu que son équipe n’avait pas été à la hauteur lors de la défaite 4-1 face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a assumé l’entière responsabilité de ce revers tout en laissant planer le doute sur son avenir à la tête de la sélection.

«Nous n’avons pas été assez bons aujourd’hui, et nous n’avons pas besoin de chercher d’excuses», a-t-il déclaré après la rencontre.

Il a ajouté : « Nous devons en tirer les leçons. C’est un processus qui nécessite d’apprendre et d’analyser. Nous allons analyser ce match pour comprendre pourquoi nous ne l’avons pas abordé de la même manière que nous avons joué les autres rencontres de la Coupe du monde. »

Il a conclu : « L’explication peut paraître simple au vu du score, mais la vérité, c’est que ce n’était pas notre jour, collectivement comme individuellement. La responsabilité m’incombe, et nous devons analyser ce qui s’est passé car nous n’avons pas proposé le style de jeu auquel nous sommes habitués. »

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Les États-Unis ont également perdu leur capitaine Christian Pulisic sur blessure, tandis que Sergino Dest et le gardien Matt Freese ont livré une prestation trop timide pour espérer mieux. L’aventure des hôtes s’est ainsi arrêtée net au stade des huitièmes de finale.

Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection américaine, Pochettino a répondu : « Dans les prochaines semaines, nous pourrons en discuter si la fédération le souhaite. Pour l’instant, il est temps de se reposer un peu et de réfléchir, puis d’avoir des discussions avec la fédération pour connaître sa décision. »

Il a conclu : « Je suis très heureux de la relation que nous avons établie avec la fédération, mais ce n’est pas le moment de parler de l’avenir. »

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