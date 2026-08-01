L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé avoir retiré sa confiance à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), sur fond d'effondrement de son plan controversé visant à vendre des parts dans les compétitions de la FIFA, au premier rang desquelles la Coupe du monde.

La pression s'accroît sur le président de la FIFA, qui fait l'objet de critiques acerbes, après l'effondrement vendredi soir de son plan controversé, lequel visait à vendre une part d'une valeur de 3,1 milliards de livres sterling dans la compétition la plus chère au monde du football à des investisseurs du secteur privé menés par Josh Kushner, qui est lié par alliance au président américain Donald Trump.

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a mené l'offensive contre le plan d'Infantino, annonçant dans un communiqué détaillé publié samedi matin sa perte de confiance dans sa direction.

L'UEFA a déclaré dans son communiqué : « L'Union des associations européennes de football salue la décision de la FIFA de retirer son plan visant à vendre une part de ses compétitions, y compris la Coupe du monde, à des entités privées. »

L'UEFA a ajouté : « Cette proposition a été rejetée à l'unanimité par les fédérations nationales membres de l'UEFA, ainsi que par de nombreuses autres fédérations nationales et continentales de toutes tailles à travers le monde, dont la mission est de protéger le football. »

L'UEFA a poursuivi : « L'UEFA remercie tous les supporters, les associations, les clubs, les joueurs, les individus et les fédérations nationales et continentales qui se sont opposés à ce plan, aux côtés des nombreux Premiers ministres, chefs d'État et commentateurs qui ont prouvé au président de la FIFA que le football n'est pas à vendre. »

L'UEFA a précisé : « Nous ne pouvons pas continuer de la sorte avec des projets secrets aux calendriers accélérés, orchestrés par des individus inconnus et d'un intérêt douteux pour le jeu, et nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes. »

Elle a continué : « Il est juste que l'UEFA travaille dans les jours et les semaines à venir avec ses fédérations membres et en étroite coopération avec les autres fédérations continentales pour réfléchir à la manière dont cela s'est produit, et pour établir un plan garantissant que cela ne se reproduise plus, cette révision devant être globale et substantielle, et aucune option ne devant être écartée. La direction actuelle de la FIFA n'a pas seulement perdu la confiance de l'UEFA, mais également celle de nombreux autres membres de la famille du football. »

Elle a enchaîné : « Lorsque Infantino a sollicité la confiance et les voix des fédérations membres de la FIFA pour se faire élire à leur présidence en 2016, il a déclaré : "Bien sûr, nous devons faire preuve de transparence, je l'ai été durant les quinze dernières années de ma vie à l'UEFA, et vous aurez à jouer un rôle chaque jour dans la vie de la FIFA", avant de dire aux parties prenantes réunies : "L'argent de la FIFA est votre argent, ce n'est pas l'argent du président de la FIFA, mais le vôtre, à vous les fédérations nationales, et l'argent de la FIFA doit servir le développement du football et rien d'autre." »

L'UEFA a insisté sur sa position en déclarant : « Infantino a manqué à ces deux promesses, car l'accord misérable et opaque qu'il a orchestré derrière des portes closes et qu'il a tenté de faire passer en force n'était absolument pas transparent. »

Elle a ajouté : « Avec des réserves dépassant les 5 milliards de dollars, il a également échoué à utiliser l'argent des fédérations au profit du jeu. »

Elle a enchaîné : « L'UEFA va commencer immédiatement à travailler avec les partenaires et les parties prenantes du monde entier et sur tous les aspects du jeu pour proposer une nouvelle manière de répartir les ressources à travers le programme FIFA Forward actuel. »

L'UEFA a poursuivi : « Nous devons commencer à utiliser une partie de ces fonds bloqués sur le compte bancaire de la FIFA pour donner l'impulsion forte dont ont besoin le football populaire et le jeu en général dans chacun des 211 pays de la FIFA, mais nous n'avons pas besoin de vendre nos précieux biens pour en payer le prix. »

Elle a conclu : « C'est une victoire pour l'ensemble du jeu, mais cela ne doit pas être la fin de l'histoire, la proposition est terminée, et la mission de reconstruire la confiance en la FIFA ne fait que commencer. »