Pablo González Fuertes, expert en arbitrage sur la radio « Marca », a réagi aux déclarations de José Mourinho au lendemain du derby de Madrid, après que l'entraîneur du Real Madrid a adressé de vives critiques à l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias et à l'arbitre assistant vidéo Trujillo Suárez, ainsi qu'à la commission technique des arbitres, à la suite de la défaite de son équipe face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1.

Lors de son passage dans l'émission « Marcador », Mourinho avait évoqué deux actions arbitrales qui avaient suscité son mécontentement, déclarant : « L'histoire du match se trouve ici », en référence à sa conviction que les deux faits méritaient l'exclusion des joueurs de l'Atlético Madrid.

L'entraîneur portugais a également mis en doute la capacité d'Ortiz Arias à diriger une rencontre de l'ampleur du derby de la capitale, affirmant : « Ce n'est pas parce que c'est un grand arbitre. Le pauvre homme n'a pas pu supporter la pression. »

Mourinho a adressé des critiques similaires à Trujillo Suárez, l'arbitre assistant vidéo, avant de s'en prendre à la commission technique des arbitres pour les avoir choisis afin de diriger le match, déclarant : « Quel pauvre arbitre, il manque d'expérience et de stature pour diriger un derby. Félicitations à la commission de désignation des arbitres. »

Fuertes s'est arrêté sur la manière dont Mourinho a formulé ses critiques, expliquant que tout entraîneur ou personnalité du football a le droit d'exprimer son avis sur les décisions arbitrales, mais il a estimé que l'expression de cet avis n'a pas besoin de recourir à des formules à connotation négative envers les arbitres.

L'expert en arbitrage de « Marca » a déclaré : « Chaque entraîneur ou personnalité du football a son opinion, une opinion respectable au même titre que les autres. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser un langage à connotation négative. »

Fuertes a affirmé que la controverse autour des décisions arbitrales peut être débattue de façon normale, mais il a établi une distinction entre la critique de la décision elle-même et la manière dont la critique est adressée à l'arbitre ou aux instances responsables de l'arbitrage.

Concernant l'instance qui devrait répondre aux déclarations de Mourinho, Fuertes a indiqué que les responsables du système arbitral sont ceux qui sont concernés par une réponse à ces critiques, avant d'ajouter : « Je pense qu'ils devraient répondre, mais ils ne le feront pas. »

Les déclarations de Fuertes sont intervenues à la suite d'un derby marqué par une large controverse arbitrale, notamment autour de l'absence d'expulsion de Cuti Romero et Kang In Lee lors de la première période, avant que Dean Huijsen ne reçoive un carton rouge en seconde période après l'intervention de l'assistance vidéo.