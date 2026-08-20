Le Barça poursuit sa quête d'un avant-centre pour renforcer son effectif lors de l'actuel mercato estival, mais il se heurte à un nouvel obstacle, après que l'Inter Milan a affirmé ne pas vouloir négocier le départ de son attaquant argentin, Lautaro Martinez, selon le journal « Sport » catalan.

Le Barça a été contraint de chercher d'autres options loin de Julian Alvarez, l'Atlético Madrid tenant à conserver son attaquant argentin et refusant lui aussi d'entamer des négociations concernant son départ.

Il semble que le club catalan se retrouvera dans une situation similaire s'il décide de se tourner vers Lautaro, selon ce qu'ont rapporté des médias italiens.

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Malgré la prestation remarquée de Hamza Abdelkarim durant la préparation, l'entraîneur Hansi Flick reste attaché à l'idée de recruter un autre attaquant, après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, ce qui place la direction sportive devant une mission difficile.

Des médias italiens, dont « Sky Sport Italia », ont affirmé que l'Inter considère Lautaro Martinez comme intransférable, et que le club n'a pas l'intention d'ouvrir la porte aux négociations concernant son attaquant, même avant que Barcelone ne se soit officiellement manifesté pour le recruter.

Une icône de l'Inter

Lautaro s'apprête à disputer sa neuvième saison sous le maillot des Nerazzurri, après avoir rejoint le club italien en 2018 en provenance du Racing Club argentin, pour environ 25 millions d'euros.

Depuis son arrivée à Milan, l'attaquant âgé de 28 ans est devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'équipe, et sa valeur marchande a considérablement augmenté, atteignant à une époque 100 millions d'euros, et étant actuellement estimée à environ 85 millions d'euros.

La mission de Barcelone pour recruter Lautaro se complique davantage, le joueur étant lié à l'Inter par un contrat jusqu'en 2029, en plus de percevoir un salaire élevé et de se sentir stable dans la ville de Milan avec sa famille.

Malgré cela, certains facteurs pourraient le tenter de partir, parmi lesquels vivre une nouvelle expérience après de longues années à l'Inter et rehausser sa valeur footballistique, ainsi que bénéficier d'une plus grande opportunité de se battre pour des titres et des trophées individuels, comme le Soulier d'or et le Ballon d'or, selon « Sport ».

Le journal a conclu : « Mais alors qu'il reste moins de deux semaines avant la clôture du mercato, et compte tenu du besoin croissant de Barcelone de recruter un avant-centre, la tentative du club catalan de briser la position de l'Inter concernant Lautaro semble une mission extrêmement difficile, après s'être déjà heurté à un mur similaire dans ses tentatives de recruter Alvarez. »

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