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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Après l'arrivée de Jesus, le Barça change de plan dans le dossier Alvarez

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L'arrivée de Jesus ne signifie pas fermer la porte à Alvarez

Le FC Barcelone est tout proche de boucler le transfert de Gabriel Jesus, l'attaquant d'Arsenal, pour 10 millions d'euros, dans le cadre d'une opération rapide qui a reçu l'aval de l'entraîneur Hansi Flick.

Le Barça pourra ainsi débuter sa campagne en Ligue des champions face à Feyenoord avec un nouvel avant-centre pur, le club obtenant l'élément dont il avait le plus besoin, après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Le journal « Sport » a rapporté que l'arrivée de Jesus à Barcelone ne signifie pas la fermeture de la piste que le club a entamée depuis plusieurs semaines, à savoir la tentative de recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Le Barça reconnaît que la position adoptée par l'Atlético Madrid rend la conclusion de l'opération, avant la fermeture de la fenêtre des transferts actuelle, impossible, et c'est pourquoi le club catalan a décidé de reporter ses démarches.

L'objectif est de réessayer en janvier prochain, à l'ouverture du marché des transferts hivernal, les conditions pouvant alors être différentes.

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Face à l'intransigeance de l'Atlético, le Barça a décidé de ne pas accentuer davantage la pression sur la situation durant cette dernière phase du marché des transferts.

Mais il y a une différence entre reculer maintenant et renoncer définitivement à l'opération, car Julian Alvarez demeure une cible prioritaire pour le projet du Barça, et le club souhaite garder la porte ouverte durant les prochains mois.

Le Barça estime que quatre mois peuvent changer considérablement la donne, et la situation sportive de l'Atlético Madrid, la relation entre Julian et les supporters du club madrilène et, par-dessus tout, la volonté du joueur lui-même, seront des facteurs déterminants pour savoir s'il existe une possibilité de rouvrir le dossier en janvier prochain.

Il semble que le mois de janvier soit déjà devenu la prochaine occasion de savoir si le mur bâti par l'Atlético Madrid conservera la même solidité impénétrable, ou si le passage des mois finira par ouvrir une voie pour réaliser le souhait du Barça.

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