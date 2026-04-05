Après l'affaire Gérard Martin, l'Atlético de Madrid accuse la commission des arbitres de partialité

L'Atlético de Madrid a fait part de son mécontentement face à l'arbitrage, après sa défaite 2-1 face à Barcelone, samedi dernier, lors de la 30e journée de la Liga.

Selon le journal espagnol « AS », le mécontentement est très grand au sein du club et de l'équipe, en raison de la non-expulsion du joueur barcelonais Gerard Martin, l'arbitre Busquets Ferrer ayant d'abord brandi un carton rouge, puis l'ayant remplacé par un carton jaune après avoir consulté la vidéo.

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C'est pourquoi l'Atlético de Madrid a demandé des éclaircissements officiels à la Commission technique des arbitres (CTA) concernant le « double standard » appliqué dans des situations similaires.

Le journal madrilène ajoute : « À l'Atlético de Madrid, on dit : il est impossible de rivaliser quand on vous explique certaines règles, puis que d'autres sont appliquées. »

L'Atlético estime également que « les arbitres de la salle VAR nuisent à leurs collègues, et j'aimerais qu'ils les défendent comme nous le faisons ».

« Des erreurs manifestes »

Les responsables du club madrilène estiment avoir été victimes d’erreurs manifestes lors de deux journées consécutives, en raison de l’application de critères différents, et par coïncidence lors de deux matchs contre le Real Madrid et Barcelone.

« AS » poursuit : « Au sein du club rouge et blanc, on estime qu’il existe un réel parti pris envers deux équipes en particulier. On affirme respecter les arbitres sans publier de communiqués les accusant d’être une « organisation corrompue », comme d’autres l’ont fait ».

Les dirigeants des Rojiblancos ne comprennent pas comment Busquets Ferrer a qualifié l’intervention de Gerard Martín d’« acte imprudent », avant de transformer le carton rouge en carton jaune, et soutiennent pleinement les déclarations de l’entraîneur Diego Simeone, qui a déclaré qu’ils attendaient de la commission technique des arbitres qu’elle explique clairement ce qui s’est passé lors de cette action.