Les propos de Rodri, milieu de terrain vedette du Barça, critiquant la modeste prestation de Valence lors de l'humiliante défaite 5-0 face au Barça, dimanche dernier, sur la pelouse de Mestalla en Liga, ont provoqué une vive polémique.

La caméra de l'émission « El Dia Despues » a capté le milieu de terrain du Barça dans une conversation informelle avec son coéquipier Pau Cubarsi sur le banc de touche, où le joueur espagnol a qualifié ses adversaires de « très faibles » et « catastrophiques ».

Après avoir constaté les réactions du public à ses déclarations, Rodri a été contrarié, bien qu'il ait tenu ces propos en privé, mais il a exprimé son regret qu'ils aient été diffusés à la télévision, assurant qu'il n'avait en aucune façon eu l'intention d'offenser les joueurs de Valence.

C'est pourquoi, selon le journal « Mundo Deportivo », citant la chaîne de télévision publique « A Punt » de Valence, Rodri a pris contact avec José Luis Gaya, capitaine de Valence, pour expliquer ce qui s'était passé et présenter ses excuses.

Rodri et Gaya ont joué ensemble à plusieurs reprises en sélection espagnole, et l'ancien joueur de Manchester City a demandé à Gaya de clarifier la situation auprès du reste de l'équipe afin d'éviter toute polémique, d'autant qu'elle émanait du capitaine de la « Roja ».

Outre les explications fournies à Gaya, la radio « Cope » a indiqué que Rodri pourrait faire une déclaration publique après le match de Ligue des champions contre le Feyenoord, ce mercredi, pour préciser que ses paroles sur Valence avaient été prononcées sans malveillance et sans intention de nuire.

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