Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Après huit ans : Araujo fait ses adieux au Barça

Mercato
R. Araujo
Liverpool
FC Barcelone
Uruguay
Angleterre
Espagne

« ... Je vous serai toujours reconnaissant »

Ronald Araujo a adressé un message d'adieu aux supporters du Barça, annonçant la fin de son aventure avec l'équipe après 8 ans passés au sein du club catalan, en marge de son transfert au club anglais de Liverpool sous forme de prêt.

Araujo a décidé de vivre une nouvelle expérience avec Liverpool après s'être entretenu avec Hansi Flick, ayant compris qu'il n'obtiendrait pas les minutes dont il a besoin avec le Barça cette saison. Il rejoint ainsi le club anglais sous forme de prêt assorti d'une option d'achat d'un montant de 55 millions d'euros.

Le défenseur uruguayen a écrit sur Instagram : « Le moment est venu de relever un nouveau défi. Après 8 ans, j'emporte avec moi beaucoup de beaux souvenirs, le savoir que j'ai acquis et, par-dessus tout, les nombreuses personnes qui m'ont accompagné durant ce parcours. Je vous serai toujours reconnaissant, culés. »

Araujo avait perdu sa place de titulaire au Barça au cours de la saison passée, après avoir subi une forte pression à la suite d'une erreur commise face à Chelsea en Ligue des champions, avant de retrouver du temps de jeu sans pour autant récupérer sa place dans le onze de départ.

Son départ intervient malgré le refus du Barça d'une offre de la Juventus d'environ 50 millions d'euros en janvier 2025, avant que le joueur ne prolonge son contrat avec le club, dont il rêvait de devenir l'un des cadres, ce qui s'est effectivement réalisé.

Jeux d'amitié des clubs
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Como crest
Como
COM
Jeux d'amitié des clubs
FC Bâle 1893 crest
FC Bâle 1893
BAS
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

À lire aussi : questions autour du transfert d'Araujo : pourquoi le Barça l'a lâché et Liverpool a misé sur lui ?

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google