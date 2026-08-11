Ronald Araujo a adressé un message d'adieu aux supporters du Barça, annonçant la fin de son aventure avec l'équipe après 8 ans passés au sein du club catalan, en marge de son transfert au club anglais de Liverpool sous forme de prêt.

Araujo a décidé de vivre une nouvelle expérience avec Liverpool après s'être entretenu avec Hansi Flick, ayant compris qu'il n'obtiendrait pas les minutes dont il a besoin avec le Barça cette saison. Il rejoint ainsi le club anglais sous forme de prêt assorti d'une option d'achat d'un montant de 55 millions d'euros.

Le défenseur uruguayen a écrit sur Instagram : « Le moment est venu de relever un nouveau défi. Après 8 ans, j'emporte avec moi beaucoup de beaux souvenirs, le savoir que j'ai acquis et, par-dessus tout, les nombreuses personnes qui m'ont accompagné durant ce parcours. Je vous serai toujours reconnaissant, culés. »

Araujo avait perdu sa place de titulaire au Barça au cours de la saison passée, après avoir subi une forte pression à la suite d'une erreur commise face à Chelsea en Ligue des champions, avant de retrouver du temps de jeu sans pour autant récupérer sa place dans le onze de départ.

Son départ intervient malgré le refus du Barça d'une offre de la Juventus d'environ 50 millions d'euros en janvier 2025, avant que le joueur ne prolonge son contrat avec le club, dont il rêvait de devenir l'un des cadres, ce qui s'est effectivement réalisé.

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