Après Gimarães, Arsenal se concentre sur son cinquième renfort

Arsenal s'apprête à formuler une nouvelle offre pour le défenseur d'Aston Villa Ezri Konsa, alors que le club est sur le point de s'attacher les services du capitaine de Newcastle United, Bruno Guimaraes.

Les champions de Premier League ont jusqu'à présent recruté Christos Tzolis et Illan Meslier, et ont également activé une clause leur permettant de s'attacher définitivement les services de Piero Hincapié après le prêt dont il a bénéficié la saison dernière.

Une quatrième recrue approche de la confirmation après qu'Arsenal a finalement trouvé un accord pour recruter Guimaraes au terme de longues négociations avec Newcastle.

Le joueur brésilien a d'ores et déjà passé sa visite médicale à Arsenal, et il devrait renforcer les options de l'entraîneur Mikel Arteta dans l'entrejeu des Gunners.

Arsenal cherche toujours à réaliser d'autres transferts, et espère encore boucler un transfert de grande ampleur avec le recrutement de Vinícius Júnior en provenance du Real Madrid.

Dans un autre registre, le journal « Daily Mail » a rapporté qu'Arsenal s'apprête à soumettre une deuxième offre pour le défenseur anglais Konsa, alors que le club cherche à renforcer sa défense après la blessure au dos de William Saliba lors de sa participation au Mondial avec l'équipe de France.

Arsenal a formulé une offre initiale pour Konsa plus tôt cet été, mais on a affirmé que cette offre était bien inférieure à l'évaluation de Villa, qui estime à 60 millions de livres sterling le joueur âgé de 28 ans.

Arsenal n'a toutefois pas perdu espoir d'obtenir sa priorité au poste d'axe central de la défense, et pourrait de nouveau tester la détermination de Villa en soumettant une offre ultérieure.

La formation d'Unai Emery a déjà connu les départs de Morgan Rogers, Youri Tielemans et Lucas Digne cet été, et ne subit donc aucune pression financière l'obligeant à vendre Konsa.

Le journal a indiqué qu'Aston Villa n'envisagerait de laisser Konsa rejoindre l'Emirates Stadium que s'il trouvait d'abord un remplaçant adéquat.

Konsa a disputé l'ensemble des huit matches de l'Angleterre lors de la Coupe du monde cet été, une compétition à l'issue de laquelle les Three Lions ont décroché la troisième place, leur meilleur classement depuis 1966.