Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1080924591.jpgIPA Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Après Ferran Torres, le PSG boucle un nouveau transfert

Mercato
Paris Saint-Germain
Ajax
M. Godts
Ligue 1
France
Pays-Bas
Belgique

Mercato brûlant

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont réussi à boucler un nouveau transfert lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte « X » : « Urgent : le Paris Saint-Germain trouve un accord verbal avec l'Ajax pour le transfert de Mika Godts. L'affaire est réglée ! ».

Romano a ajouté : « L'accord a été conclu verbalement pour un montant de 55 millions d'euros, après l'envoi d'une nouvelle offre officielle du Paris Saint-Germain ».

Le spécialiste du mercato a conclu : « Les documents n'ont pas encore été échangés entre les deux clubs, mais il existe un accord verbal concernant le transfert ».

Il convient de rappeler que le Paris Saint-Germain a également trouvé un accord pour la signature de l'Espagnol Ferran Torres, l'attaquant du Barça, pour un montant proche de 50 millions d'euros.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Super Coupe
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google