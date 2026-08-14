Après Ferran Torres, le PSG boucle un nouveau transfert

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont réussi à boucler un nouveau transfert lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte « X » : « Urgent : le Paris Saint-Germain trouve un accord verbal avec l'Ajax pour le transfert de Mika Godts. L'affaire est réglée ! ».

Romano a ajouté : « L'accord a été conclu verbalement pour un montant de 55 millions d'euros, après l'envoi d'une nouvelle offre officielle du Paris Saint-Germain ».

Le spécialiste du mercato a conclu : « Les documents n'ont pas encore été échangés entre les deux clubs, mais il existe un accord verbal concernant le transfert ».

Il convient de rappeler que le Paris Saint-Germain a également trouvé un accord pour la signature de l'Espagnol Ferran Torres, l'attaquant du Barça, pour un montant proche de 50 millions d'euros.

