Après Endrick, le Real se prépare à perdre un autre attaquant

Après son arrivée prometteuse au Real Madrid en provenance de River Plate l'été dernier, Mastantuono a perdu sa place de titulaire ces derniers mois. Les blessures y sont pour quelque chose, mais le constat est clair : Xabi Alonso ne le considère plus comme un titulaire indiscutable, une nouvelle difficile à accepter.

Mastantuono aura à cœur de jouer régulièrement dans les mois à venir afin de décrocher une place dans l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde 2026. Il risque d'avoir du mal à s'imposer au Bernabéu, raison pour laquelle un prêt en Italie lui a été proposé.

Selon Marca, Naples s'est renseigné auprès du Real Madrid sur la possibilité d'un prêt de Mastantuono pour la seconde moitié de la saison, mais la proposition a été catégoriquement refusée. Les dirigeants du Real Madrid le considèrent comme un joueur important, son manque de temps de jeu récent étant dû à une pubalgie persistante.

Mastantuono aura l'occasion de retrouver une place de titulaire. Le retour en forme de Rodrygo Goes le met en difficulté pour reconquérir sa place dans le onze de départ du Real Madrid, mais avec de nombreux matchs à venir dans les prochains mois, il aura de nombreuses occasions de convaincre Alonso.

Mastantuono est perçu comme un joueur d'avenir, ce qui est impressionnant compte tenu de son jeune âge (18 ans). Le Real Madrid compte sur lui, et c'est pourquoi la demande de Naples a été refusée.