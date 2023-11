Une autre star de la Belgique va prendre sa retraite, après Eden Hazard.

Il y a quelques semaines, Eden Hazard annonçait son retrait du monde du football. Après lui, c’est au tour d’un autre Diable Rouge de raccrocher les crampons. Marouane Fellaini va prendre sa retraite à la fin de la saison.

Marouane Fellaini et le football, c’est fini !

Sociétaire de Shandong Taishan, en Chine, depuis 2019, Marouane Fellaini va quitter le monde du football. Le club chinois a annoncé la nouvelle à travers un communiqué sur son site officiel. « À la fin de cette saison, Fellaini fera ses adieux à l'équipe. Pendant la cérémonie, les supporters seront invités à venir faire leurs adieux à ce joueur étranger méritant. Ensuite, il continuera à se battre aux côtés de ses coéquipiers et à représenter l'équipe en Ligue des Champions de l'AFC et en finale de la Coupe », a indiqué le Shandong Taishan.

(C)Getty Images

Le Shandong Taishan remercie son capitaine

Le club chinois a tenu à témoigner sa gratitude envers Marouane Fellaini (36 ans). « Au cours des dernières années, Fellaini a enflammé notre stade avec des buts et des victoires à maintes reprises. Dans cette bataille finale, saluons-le sous les applaudissements et les acclamations. Une superstar à son arrivée, une légende à son départ ! Merci, notre capitaine Fellaini », a ajouté le Shandong Taishan. Marouane Fellaini a été auteur de 50 buts et 12 passes décisives en 140 matchs en Chine.