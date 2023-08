Après avoir officialisé le transfert de Jérémy Doku, Manchester City s'apprête à boucler une autre arrivée dans son secteur offensif.

Samedi en déplacement à Sheffield United, Manchester City a réussi la passe de trois. Les Sky Blues ont battu (1-2) aux forceps, grâce notamment à des buts d'Erling Haaland et de Rodri. Les Sky Blues qui comptent 9 points au compteur sont actuellement leader au classement de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola sont bien partis pour conserver leur sacre et décrocher un quatrième titre consécutif dans le championnat d'élite anglais.

Et pourtant, les départs de plusieurs cadres (Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez et Aymeric Laporte) laissaient présager un début de saison compliquée pour les Sky Blues. Mais avec les arrivées de Josko Gvardiol en défense, de Mateo Kovacic au milieu de terrain et surtout de Jérémy Doku qui est arrivé sur le fil en provenance de Rennes, le champion d'Angleterre reste toujours une machine de guerre. Cette mécanique est en passe de se renforcer davantage avec cette arrivée imminente.

Matheus Nunez se r approche de City

Cet été, Manchester City s'est encore illustré sur le marché des transferts avec plusieurs arrivées. Alors que le mercato s'achève dans exactement 3 jours, les Sky Blues avancent dans un autre dossier après avoir conclu le transfert de Jérémy Doku. La nouvelle trouvaille des Citizens est Matheus Nunez. Selon le Daily Mail, l'ailier portugais devrait parapher un contrat de 5 ans avec Manchester City. Sous contrat avec Wolverhampton, le milieu de terrain portugais se serait mis d'accord avec ses dirigeants pour rejoindre le champion d'Angleterre contre un chèque de 60 millions d’euros.

