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Après Diang, Valence cherche à conclure un nouveau transfert avec l'Al-Ahly

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Le club espagnol parviendra-t-il à conclure l'affaire cet été ?

Valence envisage de conclure un nouveau transfert avec l'Al-Ahly égyptien afin de renforcer ses effectifs lors du prochain mercato estival.

Selon de nombreux articles de presse, le Malien Aliou Diang, milieu de terrain de l'Al-Ahly, aurait signé son transfert à Valence dans le cadre d'un transfert libre.

Mais selon le journal espagnol « Estadio Deportivo », le poste de gardien de but à Valence a besoin d'un renfort pour la saison prochaine.

Citant la chaîne « On Time Sports », le journal ajoute que le gardien de but de l'Al-Ahly, Mostafa Shobeir, figure parmi les cibles du club espagnol.

Le journal a indiqué qu'Antonio Cevilla, gardien de Deportivo Alavés, et Aaron Escandell, gardien du Real Oviedo, figuraient parmi les noms les plus en vue sur la liste de Valence.

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Ces informations interviennent alors que Mostafa Shobir s'est illustré en gardant les cages de l'équipe d'Égypte face à l'Espagne, lors du match amical qui s'est déroulé mardi dernier et s'est soldé par un match nul et vierge.

Lire aussi : Shobir : « Nous avons fait match nul contre l'Espagne à la manière des Matadors »

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