Après Diang, Valence cherche à conclure un nouveau transfert avec l'Al-Ahly

Valence envisage de conclure un nouveau transfert avec l'Al-Ahly égyptien afin de renforcer ses effectifs lors du prochain mercato estival.

Selon de nombreux articles de presse, le Malien Aliou Diang, milieu de terrain de l'Al-Ahly, aurait signé son transfert à Valence dans le cadre d'un transfert libre.

Mais selon le journal espagnol « Estadio Deportivo », le poste de gardien de but à Valence a besoin d'un renfort pour la saison prochaine.

Citant la chaîne « On Time Sports », le journal ajoute que le gardien de but de l'Al-Ahly, Mostafa Shobeir, figure parmi les cibles du club espagnol.

Le journal a indiqué qu'Antonio Cevilla, gardien de Deportivo Alavés, et Aaron Escandell, gardien du Real Oviedo, figuraient parmi les noms les plus en vue sur la liste de Valence.

Ces informations interviennent alors que Mostafa Shobir s'est illustré en gardant les cages de l'équipe d'Égypte face à l'Espagne, lors du match amical qui s'est déroulé mardi dernier et s'est soldé par un match nul et vierge.