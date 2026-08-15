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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après deux mois d'absence, Mendy entame l'aventure d'Al-Ahli en Coupe du Roi

Al Anwar vs Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
Édouard Mendy
Arabie saoudite
Sénégal

Le gardien sénégalais a manqué les premiers matchs du « Raqi » en Roshn League

Le Sénégalais Édouard Mendy, gardien de but d'Al-Ahli, est désormais prêt à protéger les cages de son équipe au début de son parcours dans la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Ahli se déplacera chez Al-Anwar, qui évolue en Yelo League saoudienne de première division, après-demain lundi, en 32e de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Mendy est désormais prêt à participer au match, après avoir achevé le programme de réhabilitation qu'il a suivi ces derniers temps pour se remettre de sa blessure.

Le gardien sénégalais a été victime d'une entorse au genou lors de sa participation avec la sélection de son pays au match contre la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'écartant des terrains depuis lors.

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Al Anwar
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AHL

Le journal a précisé que Mendy a passé des tests de forme et de condition physique ces derniers jours, qu'il a réussis, lui permettant de participer aux entraînements collectifs et d'être prêt à disputer les matches.

Le joueur de 34 ans avait manqué le début du parcours d'Al-Ahli en Roshn Saudi League, plus précisément jeudi dernier, lors de la victoire face à Al-Diriyah sur le score de un but à zéro, au stade Al-Awwal Park.

À noter que Mendy est considéré comme le capitaine actuel de la formation de Djeddah, où il joue depuis l'été 2023, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de Chelsea, et qu'il a contribué à son sacre en Ligue des champions d'Asie d'élite à deux reprises, ainsi qu'en Supercoupe saoudienne.

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